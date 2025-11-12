scorecardresearch
 

कागज पर साइन कर... घर में घुसकर धमकाया, इनकार किया तो मारपीट कर सड़क पर घसीटा, VIDEO

सहारनपुर के प्रीत विहार कॉलोनी में घर में घुसकर युवक पर जानलेवा हमला करने का CCTV फुटेज वायरल होने से सनसनी फैल गई. कॉलोनी विवाद के चलते दो सगे भाइयों ने युवक विजय कुमार वंसल को बेरहमी से पीटा और सड़क पर घसीटा. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है.

कागज पर साइन कर...घर में घुसकर धमकाया, मना किया तो पीटा (Photo: itg)
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां प्रीत विहार कॉलोनी में कॉलोनी विवाद के चलते एक युवक पर घर में घुसकर बेरहमी से हमला किया गया. पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई और जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, इलाके में हड़कंप मच गया.

घटना 8 नवंबर की बताई जा रही है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कॉलोनी के ही रहने वाले दो सगे भाई पीड़ित विजय कुमार वंसल के घर में घुसते हैं और गाली-गलौज करने के बाद उस पर बुरी तरह हमला कर देते हैं. आरोप है कि दोनों ने पहले विजय पर कॉलोनी से संबंधित दस्तावेजों दिखाकर कहा- कागज पर साइन कर. जब विजय ने ऐसा करने से इनकार किया, तो दोनों ने उस पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया.

 

फुटेज में यह भी देखा जा सकता है कि हमलावरों ने विजय को घर से घसीटकर बाहर निकाला और बीच सड़क पर भी उसकी पिटाई की. घायल विजय किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश करता दिख रहा है. शोर सुनकर आसपास के लोग दौड़े और उन्होंने बीच-बचाव कर हमलावरों को खदेड़ दिया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, अगर लोग समय पर नहीं पहुंचते, तो स्थिति और गंभीर हो सकती थी.

वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया. पीड़ित विजय कुमार वंसल ने जनकपुरी थाने में तहरीर देकर दोनों भाइयों पर जान से मारने की नीयत से हमला करने और धमकी देने का आरोप लगाया है. उन्होंने पुलिस को पूरा CCTV फुटेज भी सौंपा है.

एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि फुटेज की जांच की जा रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों को भेजा गया है. उन्होंने कहा कि दोनों हमलावरों को जल्द गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस घटना ने सहारनपुर में एक बार फिर कॉलोनी विवादों और स्थानीय दबंगई पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
 

