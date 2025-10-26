scorecardresearch
 

सहारनपुर: टायर फैक्ट्री में भीषण धमाका, दो मजदूरों की मौत और कई झुलसे

सहारनपुर के शेखपुरा औद्योगिक क्षेत्र में टायर फैक्ट्री के बॉयलर में वेल्डिंग के दौरान धमाका हुआ है. आग लगने से दो मजदूरों की मौके पर मौत हो गई, पांच झुलसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. फैक्ट्री का उद्घाटन बीते 19 अक्टूबर को हुआ था. फायर ब्रिगेड और पुलिस ने आग पर काबू पाया. अधिकारियों ने हादसे की जांच शुरू कर दी है.

बॉयलर में वेल्डिंग के दौरान धमाका. (Photo: Rahul Kumar/ITG)
बॉयलर में वेल्डिंग के दौरान धमाका. (Photo: Rahul Kumar/ITG)

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के शेखपुरा औद्योगिक क्षेत्र में रविवार देर शाम एक टायर फैक्ट्री में भीषण धमाका और आग लगने से हड़कंप मच गया. जानकारी के अनुसार, वेल्डिंग कार्य के दौरान फैक्ट्री के बॉयलर में अचानक विस्फोट हो गया. धमाका इतना तेज था कि आसपास के इलाके में दहशत फैल गई और फैक्ट्री परिसर से काले धुएं का गुबार उठने लगा.

घटना के समय फैक्ट्री में सात मजदूर काम कर रहे थे. दो मजदूर गंभीर रूप से झुलसकर मौके पर ही दम तोड़ बैठे, जबकि अन्य पांच मजदूरों को पुलिस और फायर ब्रिगेड की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. घायलों को नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

सूत्रों के मुताबिक, जिस फैक्ट्री में यह हादसा हुआ, उसका उद्घाटन अभी 19 अक्टूबर को ही किया गया था, जिसमें औद्योगिक विकास मंत्री जसवंत सैनी और आचार्य प्रमोद कृष्णन जैसे प्रमुख लोग शामिल हुए थे. हादसे के बाद फैक्ट्री में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.

एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि यह फैक्ट्री थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के शेखपुरा कदीम इलाके में स्थित है. पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि बॉयलर में दबाव अधिक बढ़ने या तकनीकी खराबी के कारण विस्फोट हुआ. दोनों मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं. प्रशासन ने हादसे के कारणों की गहन जांच के आदेश दिए हैं.

