बेकाबू होकर दुकान में जा घुसा तेज रफ्तार डंपर, सामने आया भयानक सीसीटीवी फुटेज

सहारनपुर के गंगोह क्षेत्र में तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे दुकान में घुस गया. गनीमत रही कि दुकान बंद थी, वरना बड़ी जनहानि हो सकती थी.हादसे में बाहर खड़ा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया.

सहारनपुर में दुकान में जा घुसा ट्रक (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला, जब थाना गंगोह क्षेत्र के महंगी गांव में बड़ा हादसा होते-होते टल गया. सुबह के समय एक तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बनी दुकान में जा घुसा. यह पूरा हादसा वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. गनीमत रही कि उस वक्त दुकान बंद थी और अंदर कोई भी ग्राहक या दुकानदार मौजूद नहीं था, वरना एक बड़ी जनहानि हो सकती थी.

घटना के समय दुकान के बाहर बस का इंतजार कर रहा एक व्यक्ति खड़ा था, जिसको डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया. मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल उसे सीएससी गंगोह में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है. डॉक्टरों के अनुसार घायल की हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि डंपर काफी तेज रफ्तार से आ रहा था और अचानक चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद वह सीधे दुकान की ओर घुस गया. इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया.हादसा देखने के लिए मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. ग्रामीणों ने चालक को पकड़ने की कोशिश की लेकिन वह हादसे के बाद वहां से फरार हो गया.

सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और डंपर को अपने कब्जे में ले लिया. पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और फरार चालक की तलाश की जा रही है. लोगों का कहना है कि अगर हादसा दिन में होता तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी. इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग सड़क पर मौत को दावत देती है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से कड़े कदम उठाने की मांग की है ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके.

