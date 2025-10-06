पहले पति ने तेजाब से जलाया, दूसरे ने लावारिस फेंका...डरा देंगे पुलिस को नहर किनारे मिली शबनम के जख्म

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक ऐसी दर्दनाक कहानी सामने आई है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया. मेरठ की रहने वाली शबनम का चेहरा तेजाब से झुलस चुका है, और किस्मत ने उसके जख्मों पर बार-बार नमक छिड़का. पहले पति ने उस पर तेजाब फेंककर उसका चेहरा जला दिया और फिर तलाक दे दिया. इसके बाद दूसरी शादी में भी उसे धोखा और हिंसा का ही सामना करना पड़ा. रविवार को शबनम को सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित बड़ी नहर किनारे बेसुध हालत में पाया गया, जहां उसका दूसरा पति उसे छोड़कर फरार हो गया था.

जानकारी के अनुसार, शबनम की पहली शादी सहारनपुर के नवाब नामक युवक से हुई थी. कुछ ही महीनों में रिश्ते में दरारें आने लगीं और बात-बात पर झगड़े होने लगे. एक दिन नवाब ने गुस्से में शबनम के ऊपर तेजाब फेंक दिया, जिससे शबनम का चेहरा झुलस गया. दर्द और अपमान झेलने के बाद पति ने उसे तलाक देकर घर से निकाल दिया. चेहरा झुलस जाने के बावजूद शबनम ने हिम्मत नहीं हारी और नए सिरे से जीवन शुरू करने की कोशिश की. उसने शमशेर नाम के युवक से कोर्ट मैरिज की और रुड़की के कलियर शरीफ में रहने लगी, लेकिन किस्मत यहां भी बेरहम निकली.

कुछ दिन पहले शमशेर उसे सहारनपुर घुमाने के बहाने लेकर आया और नहर किनारे छोड़कर भाग गया. भूख-प्यास और सदमे से टूटी शबनम सड़क किनारे बेसुध गिर गई. इसी दौरान मिशन शक्ति अभियान के तहत गश्त कर रही महिला पुलिस टीम ने उसे देखा और तुरंत मदद की. पुलिस ने उसे पानी पिलाया, होश में लाया और जब शबनम ने अपनी आपबीती सुनाई तो सभी की आंखें नम हो गईं. थाना कुतुबशेर की महिला एंटी रोमियो टीम ने न सिर्फ शबनम के परिजनों को मेरठ में सूचना दी, बल्कि उसे आर्थिक सहायता और ऑटो से रेलवे स्टेशन तक सुरक्षित पहुंचाया. टीम ने शबनम के लिए टिकट लेकर दिया और उसके परिवार से संपर्क कर उसकी स्थिति बताई. ये एक संवेदनशील पहल थी जिसने इंसानियत की मिसाल पेश की.



