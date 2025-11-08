UP: शख्स ने पत्नी और दो बेटियों को निकाला घर से बाहर, फिर बरसाए पत्थर- VIDEO

सहारनपुर के देहात कोतवाली क्षेत्र के सढ़ौली हरिया गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जब जमीन विवाद को लेकर पिता ने अपनी पत्नी और दो बेटियों को घर में घुसने नहीं दिया. समाजसेवी कोमल गुर्जर और ग्रामीण जब तीनों को घर में दाखिल कराने पहुंचे, तभी बालेश कुमार छत पर चढ़ गया और भीड़ पर पत्थरबाजी शुरू कर दी. अचानक हुए पथराव से भगदड़ मच गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया. इस दौरान समाजसेवी कोमल गुर्जर घायल हो गईं.

क्या है पूरा मामला

मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद भीड़ को शांत कराया. पूछताछ में पता चला कि पत्नी गीता देवी और बेटियां आंचल व आरजू को बालेश छह दिन पहले घर से निकाल चुका था और तब से तीनों गांव में भटक रहीं थीं. परिवार में जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा है, जो फिलहाल हाईकोर्ट में विचाराधीन है. महिलाओं का आरोप है कि पति-पिता उन्हें लगातार परेशान कर रहा है.

इस पर समाजसेवी महिलाओं ने पीड़ित मां-बेटियों को घर में प्रवेश दिलाने की कोशिश की, लेकिन बालेश ने उन्हें अंदर रहने से साफ मना कर दिया. अंततः पुलिस सुरक्षा में तीनों को सुबह मुश्किल घर में दाखिल कराया गया. महिला समाजसेवियों ने इस घटना को बेहद शर्मनाक बताते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि महिलाओं के सम्मान के खिलाफ ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं की जा सकती.

घटना के बाद गांव में तनाव फैल गया है. ग्रामीणों का कहना है कि मां-बेटियों के साथ किया गया व्यवहार अमानवीय है और प्रशासन को उनकी सुरक्षा व न्याय सुनिश्चित करना चाहिए. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल दोनों पक्षों को समझा दिया गया है और अब पूरे मामले की जांच की जा रही है.

वायरल वीडियो में महिला का पति यह कहता हुआ नजर आ रहा है कि मैंने तलाक लेने के लिए कोर्ट में डाला हुआ है. अगर कोर्ट घर देने का आदेश करेगा तो हम घर भी दे देंगे, फिलहाल मैं इन्हें 25 हजार रुपये दे रहा हूं ताकि यह अलग रह सकें. मेरी पत्नी और बेटियों ने मेरे ऊपर पांच मुकदमे किए हुए हैं जो कि कोर्ट में विचाराधीन है.

एसपी सिटी ने क्या कहा?

एसपी सिटी व्योम बिंदल ने फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि थाना देहात कोतवाली क्षेत्र का गांव सदोली हरिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें एक व्यक्ति छत पर खड़े होकर पथराव कर रहा है और कुछ सड़क पर खड़े ग्रामीण उसके ऊपर पथराव कर रहे हैं. इसका वीडियो वायरल हो रहा है.

जानकारी करने पर पता चला कि मामला यह है कि एक पिता ने अपनी पत्नी और अपनी दो बेटियों को घर से बाहर निकाल दिया था. परिवार में जमीनी बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था जो की न्यायालय में विचाराधीन है. इसी बीच कुछ समाजसेवी महिला, पीड़ित महिला और दो बेटियों को लेकर उसे उनके घर में एंट्री दिलाने गई थी. जिस पर महिला के पति ने नाराज होकर दोनों बेटियों और पत्नी को घर में घुसने नहीं दिया और जब ग्रामीणों ने जबरदस्ती की छत से महिला का पति पथराव करने लगा. पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच कर विधिक कार्रवाई की जा रही है.

