scorecardresearch
 

Feedback

उड़कर आया 'रावण', चलकर आया 'मेघनाथ'...सहारनपुर में दशहरे पर दिखा अलग नजारा

सहारनपुर के नवीन नगर में दशहरे पर अनोखा नजारा दिखा. यहां क्रेन से उड़ता हुआ रावण मैदान में उतरा और मेघनाथ का पुतला चलता हुआ नजर आया. भीड़ ने ‘जय श्रीराम’ के जयकारों संग इस दृश्य का स्वागत किया. रावण, कुंभकरण और मेघनाथ के पुतले दहन के साथ आतिशबाज़ी ने माहौल रोमांचक बना दिया.

Advertisement
X
सहारनपुर में उड़कर आया 'रावण', चलकर आया 'मेघनाथ' (Photo: ITG)
सहारनपुर में उड़कर आया 'रावण', चलकर आया 'मेघनाथ' (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के नवीन नगर स्थित टीटो कॉलोनी में दशहरे के अवसर पर इस बार का नजारा लोगों को हैरान कर देने वाला रहा. यहां पुतला दहन से पहले रावण के भेष में एक कलाकार ग्राउंड में साधारण तरीके से नहीं, बल्कि हवा में उड़ते हुए पहुंचा. क्रेन की मदद से आसमान में लटकते हुए जब रावण धीरे-धीरे मैदान में उतरा तो लोगों में रोमांच चरम पर पहुंच गया. बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई इस अनोखे दृश्य को अपने मोबाइल में कैद करता नजर आया.

दशहरा मैदान पर भीड़ का जनसैलाब उमड़ पड़ा और हर तरफ से ‘जय श्रीराम’ के जयकारे गूंजने लगे. उड़ते हुए रावण की एंट्री ने दशहरे के आयोजन को और भी खास बना दिया. यह नजारा ऐसा था मानो रावण सचमुच आकाश से उतरा हो और बुराई का अंत करने के लिए मंच सजा हो.

इसके बाद शुरू हुआ पुतलों का दहन, लेकिन इसमें भी खासियत देखने को मिली. रावण, कुंभकरण और मेघनाथ के विशाल पुतलों को मैदान में सजाया गया था. सबसे अलग था मेघनाथ का पुतला, जिसे इस तरह से बनाया गया कि वह चलते हुए ग्राउंड में घूमता दिखाई दे रहा था. चलते हुए पुतले को देखकर भीड़ ने खूब तालियां बजाईं और माहौल गूंज उठा. जैसे ही तीनों पुतलों में अग्नि लगाई गई, चारों ओर धमाकों की आवाज और आतिशबाज़ी से आसमान जगमगा उठा. उड़ता हुआ रावण और चलता हुआ मेघनाथ इस दशहरे की सबसे बड़ी आकर्षण बनकर सामने आए. लोगों ने कहा कि इस बार का दशहरा हमेशा यादगार रहेगा क्योंकि इसमें तकनीक और परंपरा का संगम देखने को मि

सम्बंधित ख़बरें

Saharanpur dussehra
सहारनपुर: उड़कर आया 'रावण', चलकर आया 'मेघनाद' 
'मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए, प्रदर्शन के लिए नहीं...', बोले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद 
शराब के लिए पैसे नहीं मिलने पर बेटे ने की मां की हत्या. (Photo: Representational )
बेटे ने की मां की हत्या, शराब के लिए पैसे नहीं देने पर पीट-पीटकर ले ली जान 
मायके में बीवी और नशे की लत... गहने बेचकर मां ने शराब के लिए पैसे नहीं दिए तो बेटे ने मार डाला 
बरेली में लाठीचार्ज को अफसोसजनक.(Photo: Screengrab)
लव अपराध नहीं, मोहब्बत इंसान की... देवबंद उलेमा का 'I Love Muhammad' विवाद पर बयान  
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement