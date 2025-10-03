उड़कर आया 'रावण', चलकर आया 'मेघनाथ'...सहारनपुर में दशहरे पर दिखा अलग नजारा

उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के नवीन नगर स्थित टीटो कॉलोनी में दशहरे के अवसर पर इस बार का नजारा लोगों को हैरान कर देने वाला रहा. यहां पुतला दहन से पहले रावण के भेष में एक कलाकार ग्राउंड में साधारण तरीके से नहीं, बल्कि हवा में उड़ते हुए पहुंचा. क्रेन की मदद से आसमान में लटकते हुए जब रावण धीरे-धीरे मैदान में उतरा तो लोगों में रोमांच चरम पर पहुंच गया. बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई इस अनोखे दृश्य को अपने मोबाइल में कैद करता नजर आया.

दशहरा मैदान पर भीड़ का जनसैलाब उमड़ पड़ा और हर तरफ से ‘जय श्रीराम’ के जयकारे गूंजने लगे. उड़ते हुए रावण की एंट्री ने दशहरे के आयोजन को और भी खास बना दिया. यह नजारा ऐसा था मानो रावण सचमुच आकाश से उतरा हो और बुराई का अंत करने के लिए मंच सजा हो.

इसके बाद शुरू हुआ पुतलों का दहन, लेकिन इसमें भी खासियत देखने को मिली. रावण, कुंभकरण और मेघनाथ के विशाल पुतलों को मैदान में सजाया गया था. सबसे अलग था मेघनाथ का पुतला, जिसे इस तरह से बनाया गया कि वह चलते हुए ग्राउंड में घूमता दिखाई दे रहा था. चलते हुए पुतले को देखकर भीड़ ने खूब तालियां बजाईं और माहौल गूंज उठा. जैसे ही तीनों पुतलों में अग्नि लगाई गई, चारों ओर धमाकों की आवाज और आतिशबाज़ी से आसमान जगमगा उठा. उड़ता हुआ रावण और चलता हुआ मेघनाथ इस दशहरे की सबसे बड़ी आकर्षण बनकर सामने आए. लोगों ने कहा कि इस बार का दशहरा हमेशा यादगार रहेगा क्योंकि इसमें तकनीक और परंपरा का संगम देखने को मि

