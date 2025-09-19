UP: बहन को लाने के लिए निकले भाई की सड़क किनारे मिली लाश, हत्या की खौफनाक वारदात

यूपी के सहारनपुर में उस समय सनसनी फैल गई जब 11वीं के छात्र माहिल (21) का शव गांव के ही बाग में खड़ंजा मार्ग के पास खून से लथपथ मिला. घटना चिलकाना थाना क्षेत्र के दूमझेड़ा गांव की है पुलिस के मुताबिक देर शाम मृतक युवक अपनी बहन को लेने बाइक से चिलकाना जा रहा था. रास्ते में अज्ञात बदमाशों ने उसे रोककर डंडों से बर्बर हमला कर मौत के घाट उतार दिया. शव पर गंभीर चोटों के निशान मिले हैं और खून बह रहा था.

युवक की लाश मिलने के बाद गांव में आक्रोश

ग्रामीणों की सूचना पर थाना प्रभारी संजीव कुमार पुलिस टीम और फोरेंसिक यूनिट के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने मौके से डंडेनुमा हथियार भी बरामद किया. शुरुआती जांच में पुलिस को लग रहा है कि युवक की हत्या डंडे से वार कर की गई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन मौके पर पहुंचे और थाने में तहरीर देते हुए हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की. पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है. गांव में दहशत और गुस्से का माहौल है. ग्रामीणों ने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की ताकि भय का माहौल खत्म हो सके.

Advertisement

मामले की जांच मे ंजुटी पुलिस

सहारनपुर की सहायक पुलिस अधीक्षक (Co सदर) प्रिया यादव ने जानकारी दी कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और फील्ड यूनिट के साथ साक्ष्य एकत्रित किए. उन्होंने बताया कि पुलिस ने सर्विलांस और थाना स्तर की टीम गठित कर दी है जो लगातार घटना की जांच कर रही है. पुलिस ने दावा किया कि जल्द ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.

फिलहाल पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और संदिग्धों की तलाश में दबिश दी जा रही हैं. इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है और ग्रामीणों में डर और आक्रोश है.

---- समाप्त ----