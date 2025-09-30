scorecardresearch
 

Feedback

लखनऊ में ढह रहा Sahara का 47 साल पुराना साम्राज्य, 'सहारा सिटी' पर होगी सीलिंग की कार्रवाई

लखनऊ नगर निगम जल्द ही गोमती नगर स्थित सहारा शहर की 130 एकड़ जमीन को सील करेगा. सहारा को 1994-95 में मुलायम सिंह यादव सरकार के समय 170 एकड़ जमीन नगर निगम से आवंटित हुई थी. इसमें 130 एकड़ जमीन लाइसेंस डीड के तहत आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं के लिए दी गई थी. नियमों का पालन न करते हुए सहारा समूह ने यहां लग्जरी बंगला, मॉडर्न थिएटर, 5000 क्षमता वाला सभागार, हवाई अड्डे जैसे स्कैनर आदि बना दिए.

Advertisement
X
लखनऊ में सहारा की संपत्तियों पर एक्शन (फाइल फोटो)
लखनऊ में सहारा की संपत्तियों पर एक्शन (फाइल फोटो)

लखनऊ में कभी शहर की पहचान रहा सहाराश्री सुब्रत रॉय का साम्राज्य अब ढहने की कगार पर है. सुब्रत रॉय के निधन के बाद सरकारी एजेंसियों ने समूह की संपत्तियों पर कार्रवाई तेज कर दी है. इसी कड़ी में अब नगर निगम सहारा शहर की 130 एकड़ जमीन को सील करने की तैयारी में है. 

आपको बता दें कि लखनऊ में सहारा इंडिया का साम्राज्य अब अंत की तरफ बढ़ रहा है. सुब्रत रॉय के निधन के बाद सरकारी एजेंसियां सहारा समूह की संपत्तियों पर तेजी से कार्रवाई कर रही हैं. इसी क्रम में लखनऊ नगर निगम जल्द ही गोमती नगर में स्थित सहारा शहर की 130 एकड़ जमीन को सील करेगा. 

नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि सहारा ने लाइसेंस डीड की शर्तों का उल्लंघन किया है, जिस कारण यह कार्रवाई की जा रही है. नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट भी दायर करने की तैयारी की है. 

सम्बंधित ख़बरें

लोगों को रेडिकलाइज कर रहे थे. (Photo: ITG)
PAK हैंडलर्स से संपर्क, लागू करना चाहते थे शरीयत कानून... UP ATS के हत्थे चढ़े चार संदिग्ध 
Record 2.29 lakh candidates appear for West Bengal teacher recruitment exam
प्रयागराज में 15 और 16 अक्टूबर को प्रस्तावित यूपी-पीजीटी परीक्षा फिर हुई रद्द, जानें वजह 
Conversion Racket Busted
लखनऊ में धर्मांतरण गैंग का भंडाफोड़, मलखान गिरफ्तार, पुलिस टीम को मिला इनाम  
The dream of Ghazwa-e-Hind will not materialize: A stern warning.
'गजवा-ए-हिन्द का सपना..', 'I LOVE MUHAMMAD' पर बोले योगी 
लखनऊ से धर्मांतरण का मास्टरमाइंड गिरफ्तार. (Photo: Representational )
UP: लखनऊ में धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश, मास्टमाइंड गिरफ्तार 

क्या है मामला?

नगर निगम ने 1994-95 में मुलायम सिंह यादव सरकार के समय सहारा को 170 एकड़ जमीन लीज पर दी थी, जिसमें से 130 एकड़ जमीन लाइसेंस डीड के तहत आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं के लिए थी. लेकिन सहारा समूह ने नियमों का उल्लंघन करते हुए यहां लग्जरी बंगले, ऑडिटोरियम, स्टेडियम और हेलीपैड जैसी सुविधाएं बना लीं. नगर निगम ने सहारा के नोटिस का जवाब खारिज कर दिया है और अब कार्रवाई शुरू हो गई है. 

Advertisement

कार्रवाई के दौरान क्या होगा?

सीलिंग की कार्रवाई के दौरान सहारा शहर के सभी गेट सील कर दिए जाएंगे. फिलहाल परिसर में रह रहे कर्मचारियों, सुरक्षा गार्डों और केयरटेकर को बाहर निकाला जाएगा. केवल एक गेट आवाजाही के लिए खुला रहेगा, जिसे बाद में बंद कर दिया जाएगा. इसके बाद नगर निगम पूरे परिसर को अपने कब्जे में लेकर अपनी सुरक्षा तैनात करेगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement