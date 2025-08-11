यूपी विधानसभा में रक्षाबंधन... विधायक अदिति सिंह ने बांधी राखी तो MLA प्रतीक भूषण ने पैर छूकर लिया आशीर्वाद, देखें VIDEO

यूपी विधानसभा का मानसून सत्र का आज से शुरू हो गया. इस दौरान एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला. रायबरेली सदर से बीजेपी विधायक अदिति सिंह ने गोंडा से बीजेपी विधायक प्रतीक भूषण सिंह को राखी बांधी. राखी बंधवाने के बाद प्रतीक भूषण ने पैर छूकर अदिति का आशीर्वाद भी लिया.

इस दौरान दोनों भाई-बहन एक दूसरे से हंसी-मजाक करते नजर आए. प्रतीक ने जब तोहफे में एक दिन का भत्ता देने की बात कही तो अदिति ने मजाकिया अंदाज में कहा कि वो एक दिन का नहीं पूरे महीने का भत्ता लेंगी. इस पर प्रतीक ने हंसते हुए कहा कि पूरे महीने का भत्ता कुछ ज्यादा हो जाएगा.

अदिति सिंह ने कहा कि प्रतीक मेरे भाई हैं और मैं आज से नहीं कई सालों से उन्हें राखी बांधती आ रही हूं. छोटी बहन देवांशी भी प्रतीक को राखी बांधती रही हैं. चूंकि, बीच में वीकेंड था और हम लोग अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में बिजी थे, इसलिए आज राखी बांधकर भाई-बहन के अटूट प्यार का त्योहार मनाया. प्रतीक भाई हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं.

आपको बता दें कि प्रतीक भूषण कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं. वहीं, अदिति दिवंगत बाहुबली विधायक अखिलेश सिंह की बेटी हैं. इसके पहले भी अदिति प्रतीक को राखी बांध चुकी हैं. हालांकि, ये पहला मौका है जब उन्होंने विधानसभा में रक्षाबंधन मनाया. इस मौके पर अदिति सिंह ने अपने भाई प्रतीक भूषण को खूब तरक्की करने का आशीर्वाद दिया. वहीं, प्रतीक ने कहा कि वो आज का भत्ता अपनी बहन को तोहफे के रूप में देंगे.

बकौल प्रतीक- यह केवल गोंडा और रायबरेली का नहीं बल्कि भाई-बहन के पवित्र रिश्ते का बंधन है. हमारे दोनों जिलों के लोगों को गर्व होना चाहिए कि गोंडा के एक भाई ने रायबरेली की बेटी को अपनी बहन के रूप में माना है.

