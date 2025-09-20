'मां खुद अलग...', राजा भैया और पत्नी भानवी विवाद में बेटों की एंट्री

राजा भैया और पत्नी भानवी सिंह विवाद में पहली बार बेटे भी खुलकर सामने आ गए हैं. बेटों ने मां पर पिता को बदनाम करने का आरोप लगाया है. साथ ही कहा कि पिता के खिलाफ राजनीतिक साजिश रची जा रही है.

बड़े बेटे ने कही ये बात

बड़े बेटे शिवराज प्रताप सिंह ने लिखा कि मां ने कोर्ट में 100 करोड़ रुपये एकमुश्त और 25 लाख रुपये महीने की मांग की है. शिवराज ने आरोप लगाया कि मां के पास पिता से ज्यादा अचल संपत्ति है, फिर भी वह विक्टिम कार्ड और महिला कार्ड खेल रही हैं.

यह भी पढ़ें: यूपी: राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले गुलशन यादव पर 1 लाख का इनाम, सालभर से चल रहे फरार, हत्या-लूट समेत दर्जनों मामले हैं दर्ज

शिवराज ने साफ किया कि मां खुद घर छोड़कर गई थीं और 10 साल से ज्यादा समय से अलग रह रही हैं. दादा-दादी (सास-ससुर) के समझाने के बावजूद भी वह नहीं मानीं.

छोटे बेटे ने क्या कहा

छोटे बेटे ब्रिजराज प्रताप सिंह ने कहा कि दादी अस्पताल में भर्ती थीं. हार्ट अटैक और सर्जरी के बीच मां परिवार की इज्ज़त सड़क पर उछाल रही हैं. ब्रिजराज ने आशंका जताई कि हम दोनों भाई मां का अगला टारगेट होंगे.

Advertisement

यह भी पढ़ें: कुंडा: बाहुबली राजा भैया के 'विरोधी' सपा नेता गुलशन यादव पर तगड़ा एक्शन, गैंगस्टर एक्ट में 7 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी कुर्क

हथियार रखने के आरोप पर तंज कसते हुए लिखा कि क्या घर में न्यूक्लियर रिएक्टर लगा है कि डब्ल्यूएमडी (Weapons of Mass Destruction) रखे हों? ब्रिजराज ने एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह (गोपाल जी) का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि वह दाऊ की लड़ाई लड़ रहे हैं. उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं.

दोनों बेटों के बयान से विवाद ने लिया नया मोड़

दोनों बेटों के सोशल मीडिया पोस्ट से विवाद ने नया मोड़ ले लिया और सनसनी मच गई है. आपको बता दें कि राजा भैया और पत्नी भानवी सिंह का मामला कोर्ट में चल रहा है. बीते दिनों पत्नी ने राजा भैया पर आरोप लगाते हुए कहा था घर में भारी संख्या में हथियार रखे गए हैं. जो जन सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं. इसको लेकर उन्होंने पीएमओ से शिकायत भी की है.



---- समाप्त ----