विजयादशमी पर राजा भैया ने किया शस्त्र पूजन, दिखे 200 से ज्यादा हथियार, वीडियो वायरल

प्रतापगढ़ के विधायक राजा भैया का विजय दशमी पर शस्त्र पूजन का वीडियो सामने आया है. इसमें उनके राजभवन पर 200 से अधिक हथियार मेज पर सजे नजर आए. दशहरे पर शस्त्र पूजन की परंपरा निभाई गई. इस बीच उनकी पत्नी भानवी सिंह ने राजा भैया पर अवैध हथियार रखने का आरोप लगाया था और गृहमंत्री से शिकायत की थी.

राजा भैया का विजय दशमी पर किया शस्त्र पूजन (Photo: Screengrab)
राजा भैया का विजय दशमी पर किया शस्त्र पूजन (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की कुंडा विधानसभा सीट से विधायक और जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया एक बार फिर सुर्खियों में हैं. विजय दशमी पर उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

इस वीडियो में राजा भैया अपने बेंती स्थित राजभवन में शस्त्र पूजन करते नजर आ रहे हैं. वीडियो की सबसे खास बात यह है कि एक बड़ी मेज पर 200 से अधिक हथियार सजे हुए दिख रहे हैं. इनमें बंदूकें और अन्य असलहे शामिल हैं. विजय दशमी के दिन शस्त्र पूजन की परंपरा सनातन धर्म में लंबे समय से चली आ रही है और राजा भैया हर साल यह अनुष्ठान करते हैं.

राजा भैया ने किया शस्त्र पूजन

राजा भैया का यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. कुछ लोग इसे धार्मिक परंपरा मानकर देख रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर इस वीडियो ने एक पुराने विवाद को फिर से ताजा कर दिया है.

दरअसल, कुछ समय पहले उनकी पत्नी रानी भानवी सिंह ने आरोप लगाया था कि राजा भैया के पास अवैध असलहों का जखीरा मौजूद है. उन्होंने इस मामले में गृहमंत्री से लिखित शिकायत भी की थी. ऐसे में दशहरे पर सामने आया यह वीडियो उनके आरोपों को फिर से सुर्खियों में ला रहा है.

शस्त्र पूजन का वीडियो वायरल

फिलहाल, इस मामले को लेकर प्रशासन की ओर से किसी तरह की आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद यह मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है.

