राजा भैया ने खरीदा ट्रोजन घोड़ा, तिलक लगाकर उतारी गई आरती, देखें वीडियो

यूपी की राजनीति में अपने दबंग अंदाज, रॉयल लाइफस्टाइल और पुरखों से चली आ रही परंपराओं के लिए मशहूर जनसत्ता दल के सुप्रीमो एवं कुंडा के विधायक राजा भैया एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार वजह है उनका नया घोड़ा ट्रोजन, जो राजा भैया के घर आने के साथ ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

दिखने में बेहद आकर्षक, मांसल, और रफ्तार में बिजली की तरह तेज दिखने वाला यह हाइब्रिड हॉर्स राजा भैया के निजी अस्तबल का नया सदस्य बन चुका है. यूपी तक की खबर के मुताबिक इसकी कीमत करीब 30 लाख रुपये बताई जा रही है, और दिलचस्प बात यह कि यह घोड़ा महज एक शौक नहीं, बल्कि राजा भैया की उसी विरासत की एक कड़ी है, जिसे वे बचपन से निभाते आ रहे हैं. राजा भैया बचपन से ही घुड़सवारी करते रहे हैं.

पारंपरिक रस्मों के साथ ट्रोजन का स्वागत

वायरल हो रहे वीडियो इस बात का सबूत हैं कि राजा भैया किसी भी नए घोड़े को सिर्फ खरीदते नहीं, बल्कि परंपरा के साथ अपनाते हैं. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सबसे पहले घोड़े को तिलक लगाया गया. आरती उतार कर उसे अस्तबल में प्रवेश कराया गया. यह वही तरीका है जो सदियों से भारतीय राजपरिवारों में घोड़ों को राजसी सेना का हिस्सा बनाने के समय अपनाया जाता था. राजा भैया भी अपने नए ट्रोजन को कुछ उसी अंदाज में स्वागत देते दिखते हैं.

अब अस्तबल में कुल 11 घोड़े

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब राजा भैया के अस्तबल में कुल 11 घोड़े हो चुके हैं. इनमें कई घोड़े ऐसे हैं जिनकी कीमत 20 से 30 लाख रुपये के बीच बताई जाती है और जिनकी नस्ल, ट्रेनिंग और स्टैमिना हॉर्स शो में खास पहचान रखते हैं. राजा भैया के समर्थकों का कहना है कि ट्रोजन के आने से उनका अस्तबल न सिर्फ और मजबूत हुआ है, बल्कि यह एक बार फिर चर्चा में है कि राजनीति में दबंग छवि के बावजूद राजा भैया के अंदर एक असली हॉर्स लवर बसता है जो सिर्फ शौकिया नहीं बल्कि बेहद जानकार भी है.

राजा भैया और घुड़सवारी

राजा भैया के घोड़ों से लगाव की जड़ें उनके बचपन में मिलती हैं. कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू में राजा भैया ने खुद बताया था कि करीब 6 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार घुड़सवारी सीखी थी. कुंडा के उनके पैतृक महल में बचपन से ही घोड़े उनके रोज़मर्रा के हिस्से रहे. कहा जाता है कि छोटी उम्र में वे कई बार बड़ों की नजर बचाकर अस्तबल में चले जाते और पसंदीदा घोड़ों की पीठ पर बैठने की जिद करते.

जनसत्ता दल सुप्रीमो माननीय श्री राजा भइया जी ने आज अपने अस्तबल में एक और नया घोड़ा शामिल किया, इस शानदार और शक्ति से भरपूर घोड़े का नाम ‘ट्रोजन (TROJAN)’ रखा गया है। pic.twitter.com/7iNHjmxlJa — Jansatta Dal Loktantrik (@JSDL_Official) November 22, 2025

राजा भैया का रॉयल लाइफस्टाइल हमेशा सुर्खियों में

राजा भैया सिर्फ घोड़ों के कारण चर्चा में नहीं रहे. उनके शौक वैसे भी किसी शाही परिवार की झलक दिखाते हैं. उनके कलेक्शन में महंगी SUV कारें, निजी स्पीड बोट, हाई–एंड स्पोर्ट्स कार आदि सब शामिल हैं. इन सबके बावजूद, राजा भैया के सबसे करीबी लोग बताते हैं कि घोड़े उनके सबसे प्रिय शौक हैं.

क्यों खास माना जा रहा है ट्रोजन

ट्रोजन को एक हाइब्रिड और हाई–एनर्जी कैटेगरी का घोड़ा बताया जा रहा है. इसका शरीर बेहद संतुलित, मांसपेशियाँ मजबूत और रफ्तार बेहद तेज मानी जाती है. विशेषज्ञ बताते हैं कि ऐसे घोड़े लंबी दूरी, तेज स्प्रिंट और स्टंट आधारित राइडिंग में बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं. इसके साथ ही, हाइब्रिड घोड़ों को विशेष ट्रेनिंग की जरूरत होती है जो आम घोड़ों की तुलना में कहीं ज्यादा समय और कौशल मांगती है. राजा भैया के पास पहले से जो नस्लें हैं, उनमें ट्रोजन जैसी फुर्ती और ताकत वाला घोड़ा जोड़ना उनके अस्तबल की क्वालिटी को एक नई पहचान देता है.

वीडियो वायरल, समर्थकों में उत्साह

जिस समय ट्रोजन का स्वागत हो रहा था, वहां मौजूद कुछ लोगों ने इस पूरी रस्म को रिकॉर्ड कर लिया. वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही तेजी से फैल गया. कुछ लोग राजा भैया के अंदाज की तारीफ करते दिखे, तो कुछ ने घोड़े की खूबियों पर चर्चा की. तो कई समर्थकों ने इसे राजसी परंपरा की वापसी बताया.

