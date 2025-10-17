scorecardresearch
 

कोई देख न ले...निगरानी करता रहा बॉयफ्रेंड, स्कूटी चुराकर फु्र्र हो गई नकाब वाली गर्लफ्रेंड

गुरुग्राम के मदनपुरी इलाके में एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक युवक और युवती ने साथ मिलकर स्कूटी चोरी की घटना को अंजाम दिया. पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. फुटेज में युवती पहले स्कूटी का लॉक तोड़ने की कोशिश करती दिखी, नाकाम रहने पर दोनों ने पास खड़ी दूसरी स्कूटी का लॉक तोड़ा और मौके से फरार हो गए. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

स्कूटी चोरी कर भागी महिला (Photo: Screengrab)
स्कूटी चोरी कर भागी महिला (Photo: Screengrab)

हरियाणा के गुरुग्राम में स्कूटी चोरी की एक वारदात ने पुलिस को भी हैरान कर दिया है. इस मामले में एक युवक और युवती ने हाथ में हाथ डालकर चंद मिनटों में स्कूटी चोरी की घटना को अंजाम दिया. पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है.

गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड स्कूटी लेकर हुए फरार

सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई देता है कि दोनों संदिग्ध बेहद सहज अंदाज़ में मोहल्ले की गली में दाखिल होते हैं. पहले युवती एक सफेद रंग की स्कूटी का लॉक तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है. इसके बाद दोनों थोड़ी दूरी पर खड़ी दूसरी स्कूटी के पास पहुंचते हैं. वहां युवक आसपास का मुआयना करता है और युवती स्कूटी का लॉक तोड़ देती है. कुछ ही सेकंड में दोनों स्कूटी पर सवार होकर मौके से फरार हो जाते हैं.

बॉयफ्रेंड करता रहा निगरानी

इस घटना ने स्थानीय लोगों को चौंका दिया है क्योंकि यह इस तरह का पहला मामला है जिसमें एक युवती खुद चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए सीसीटीवी में कैद हुई हैं. पीड़ित स्कूटी मालिक ने मदनपुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई है.

पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फुटेज से दोनों के चेहरे साफ नजर आ रहे हैं और जल्द ही गिरफ्तारी की उम्मीद है.

स्थानीय लोगों ने पुलिस से रात के समय गश्त बढ़ाने और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी मजबूत करने की मांग की है. पुलिस का कहना है कि इस घटना में शामिल युवक-युवती किसी संगठित चोरी गिरोह का हिस्सा भी हो सकते हैं, जिसकी जांच की जा रही है.

 

