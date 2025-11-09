scorecardresearch
 

Feedback

प्रतापगढ़ में ड्रग माफिया पर शिकंजा... UP पुलिस के इतिहास की सबसे बड़ी नकदी बरामदगी, 22 घंटे चली गिनती

प्रतापगढ़ में पुलिस ने जेल में बंद माफिया राजेश मिश्रा के ठिकाने पर छापा मारकर ₹2.01 करोड़ कैश, 6.075 किलो गांजा और 577 ग्राम स्मैक बरामद की. पुलिस ने उसकी पत्नी रीना मिश्रा समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरोह जेल से नशे का कारोबार चला रहा था. फर्जी जमानत और करोड़ों की संपत्ति कुर्की का खुलासा हुआ है. कुल बरामदगी करीब ₹3 करोड़ आंकी गई है.

Advertisement
X
पहले भी 3 करोड़ की संपत्ति हो चुकी है कुर्क.(Photo: Arvind Ojha/ITG)
पहले भी 3 करोड़ की संपत्ति हो चुकी है कुर्क.(Photo: Arvind Ojha/ITG)

उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रतापगढ़ जिले में ड्रग माफिया के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है. मानिकपुर थाना पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो जेल से ही नशे का कारोबार चला रहा था. पुलिस ने इस कार्रवाई में करीब ₹2.01 करोड़ कैश, 6.075 किलो गांजा और 577 ग्राम स्मैक (हेरोइन) बरामद की. बरामद रकम की गिनती में पूरे 22 घंटे लग गए. यह पुलिस इतिहास में ड्रग केस से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी कैश रिकवरी बताई जा रही है.

अतीक-अशरफ पर शिकंजा कसने वाले अफसर ने दी बड़ी कार्रवाई को अंजाम

इस बड़ी कार्रवाई का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने किया, जो पहले प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और अशरफ के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई कर चुके हैं. उनके निर्देशन में पुलिस टीम ने जेल में बंद तस्कर राजेश मिश्रा के ठिकाने पर छापा मारा. इस छापेमारी में गिरोह की मुखिया रीना मिश्रा, उसका बेटा विनायक मिश्रा, बेटी कोमल मिश्रा, रिश्तेदार अजीत कुमार मिश्रा और यश मिश्रा गिरफ्तार किए गए.

सम्बंधित ख़बरें

man slit his throat in police lockup Pratapgarh (Photo- ITG)
प्रतापगढ़ में युवक ने पुलिस लॉकअप में काटा अपना गला, दारोगा सस्पेंड 
Raja Bhaiya worshipped weapons on Vijayadashami
विजयादशमी पर राजा भैया ने किया शस्त्र पूजन, दिखे 200 से ज्यादा हथियार, वीडियो वायरल  
राजा भैया के बेटे पिता के बचाव में उतर आए हैं. (Photo: X@brijraj_bhadri))
'ये हैं पापा से प्रताड़ित होती रही हमारी बहन...', राजा भैया के बेटे ने बहन पर किया पलटवार 
मां के खिलाफ हुए राजा भैय्या के दोनों बेटे (Photo: ITG)
'बड़कू मुझे पता है तुम्हारी क्या मजबूरी है...' राजा भैया के बेटे शिवराज को मां भानवी का जवाब 
Pratapgarh
प्रतापगढ़: तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को रौंदा, देखें  

यह भी पढ़ें: प्रतापगढ़: युवक ने पुलिस लॉकअप में काटा अपना गला, दारोगा सस्पेंड; 5 तक कस्टडी में रखने का आरोप

जेल से चला रहा था तस्करी का नेटवर्क

जांच में खुलासा हुआ कि राजेश मिश्रा, जो पहले से जेल में बंद है, वहीं से नशे के कारोबार का संचालन कर रहा था. वह अपने परिवार के सदस्यों को फोन या मुलाकात के जरिए निर्देश देता था. पूरा नेटवर्क गांव और आसपास के इलाकों तक फैला हुआ था. पुलिस ने बताया कि गिरोह लंबे समय से गांजा और स्मैक की तस्करी में सक्रिय था और अवैध कमाई से करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर चुका था.

Advertisement

प्रतापगढ़

छापेमारी के वक्त छिपे मिले अभियुक्त 

पुलिस जब मानिकपुर के मुन्दीपुर गांव स्थित राजेश मिश्रा के घर पहुंची तो रीना मिश्रा ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया. जब टीम ने दरवाजा खोला तो पांच लोग अंदर काले पन्नियों में नशे का माल छिपाने की कोशिश कर रहे थे. तलाशी में लाखों रुपये की नकदी और नशे का सामान मिला. पुलिस का कहना है कि गिरोह इस काम में लंबे समय से लिप्त था और घर ही उनका तस्करी का ठिकाना था.

फर्जी दस्तावेजों से कराई गई थी राजेश मिश्रा की जमानत

पुलिस जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ कि रीना मिश्रा और उसका बेटा विनायक मिश्रा ने जेल में बंद राजेश मिश्रा की फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमानत कराई थी. उन्होंने एक व्यक्ति के नाम पर झूठे कागज अदालत में पेश किए और धोखाधड़ी कर जमानत स्वीकृत करा ली. अब इस मामले में पुलिस ने बीएनएस की धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 3(5), 61(2), 234, 235 के तहत केस दर्ज किया है.

पहले भी 3 करोड़ की संपत्ति हो चुकी है कुर्क

यह कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी राजेश और रीना मिश्रा की 3 करोड़ 6 लाख 26 हजार 895.50 रुपये की चल-अचल संपत्तियां पुलिस द्वारा कुर्क की जा चुकी हैं. उन पर पहले से ही गैंगेस्टर एक्ट और एनडीपीएस एक्ट समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं. वहीं, उनका बेटा विनायक मिश्रा भी एनडीपीएस एक्ट से जुड़े मामलों में पहले गिरफ्तार हो चुका है.

Advertisement

मानिकपुर पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाई

पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के निर्देशन में हुई यह कार्रवाई मानिकपुर थाना स्तर पर अब तक की सबसे बड़ी ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई मानी जा रही है. पुलिस ने बताया कि यह गिरोह अंतरराज्यीय स्तर पर नशे की सप्लाई करता था और आसपास के जिलों तक उसका नेटवर्क फैला हुआ था. बरामदगी की कीमत करीब ₹3 करोड़ आंकी गई है.

देखें वीडियो...

पुलिस ने दी चेतावनी – नशे के कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी

एसपी दीपक भूकर ने बताया कि यह कार्रवाई संगठित अपराध और नशे के नेटवर्क को खत्म करने के अभियान का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस तस्करी के पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है, जल्द ही और गिरफ्तारियां संभव हैं.

बरामदगी का पूरा ब्यौरा

  • कैश: ₹2 करोड़ 1 लाख 55 हजार 345
  • गांजा: 6.075 किलो (कीमत ₹3 लाख 3 हजार 750)
  • स्मैक (हेरोइन): 577 ग्राम (कीमत ₹1 करोड़ 15 लाख 40 हजार)
  • कुल अनुमानित बरामदगी: ₹3 करोड़ से अधिक

गिरफ्तार आरोपियों की सूची

  • रीना मिश्रा (40 वर्ष) – पत्नी राजेश मिश्रा, निवासी मुन्दीपुर, थाना मानिकपुर, प्रतापगढ़
  • विनायक मिश्रा (19 वर्ष) – पुत्र राजेश मिश्रा, निवासी मुन्दीपुर
  • कोमल मिश्रा (20 वर्ष) – पुत्री राजेश मिश्रा, निवासी मुन्दीपुर
  • यश मिश्रा (19 वर्ष) – पुत्र अजीत कुमार मिश्रा, निवासी मुन्दीपुर
  • अजीत कुमार मिश्रा (32 वर्ष) – पुत्र पवन कुमार मिश्रा, निवासी मुन्दीपुर

नशे के कारोबारियों पर पुलिस की कड़ी निगरानी

Advertisement

पुलिस ने कहा है कि नशे के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश जारी है. मानिकपुर पुलिस और जिला प्रशासन अब गिरोह से जुड़ी सभी संपत्तियों की जांच में जुट गए हैं. अधिकारी मानते हैं कि इस कार्रवाई से जिले में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले नेटवर्क की कमर टूट गई है और यह ऑपरेशन आगे भी जारी रहेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Bihar Election 2025
    Alinagar MLA
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement