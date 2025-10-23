scorecardresearch
 

Feedback

प्रतापगढ़: युवक ने पुलिस लॉकअप में काटा अपना गला, दारोगा सस्पेंड; 5 तक कस्टडी में रखने का आरोप

प्रतापगढ़ के मानिकपुर थाने में चोरी के आरोप में लाए गए शिवम सिंह (24) ने लॉकअप में धारदार हथियार से अपना गला काट लिया. उसे रायबरेली एम्स में भर्ती कराया गया है. इस घटना के बाद एसपी ने थानाध्यक्ष दीप नारायण को निलंबित कर दिया और सीओ कुंडा को विभागीय जांच सौंप दी है.

Advertisement
X
प्रतापगढ़ में युवक ने पुलिस लॉकअप में गला काटा (Photo- ITG)
प्रतापगढ़ में युवक ने पुलिस लॉकअप में गला काटा (Photo- ITG)

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में  मानिकपुर थाने में चोरी के आरोप में लाए गए एक युवक ने लॉकअप में अपना गला काट लिया. उसे गंभीर हालत में रायबरेली एम्स में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद एसपी ने थानाध्यक्ष दीप नारायण को निलंबित कर दिया और विभागीय जांच के आदेश दिए हैं. 

मामला मानिकपुर कोतवाली का है. युवक कुंडा कोतवाली के जमेठी का निवासी 24 वर्षीय शिवम सिंह है. पुलिस उसे चोरी के एक मामले में पूछताछ के लिए मानिकपुर थाने 17 अक्टूबर से लाई थी. परिवार का आरोप है कि पुलिसकर्मी उसे पांच दिन पहले ले गए थे और उसकी मां दर-दर खोजती रही. थाने जाने के बाद भी पुलिस वाले जानकारी नहीं दे रहे थे. 

इस बीच आज सुबह लॉकअप में बंद शिवम सिंह ने धारदार हथियार से अपना गला रेत लिया. इस घटना से थाने में हड़कंप मच गया. पुलिस कर्मियों ने तुरंत उसे रायबरेली एम्स पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है. उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. 

सम्बंधित ख़बरें

Raja Bhaiya worshipped weapons on Vijayadashami
विजयादशमी पर राजा भैया ने किया शस्त्र पूजन, दिखे 200 से ज्यादा हथियार, वीडियो वायरल  
राजा भैया के बेटे पिता के बचाव में उतर आए हैं. (Photo: X@brijraj_bhadri))
'ये हैं पापा से प्रताड़ित होती रही हमारी बहन...', राजा भैया के बेटे ने बहन पर किया पलटवार 
मां के खिलाफ हुए राजा भैय्या के दोनों बेटे (Photo: ITG)
'बड़कू मुझे पता है तुम्हारी क्या मजबूरी है...' राजा भैया के बेटे शिवराज को मां भानवी का जवाब 
Pratapgarh
प्रतापगढ़: तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को रौंदा, देखें  
Out of control car wreaks havoc in Pratapgarh, 3 killed.
लोगों को रौंदते हुए दुकान में घुसी कार, CCTV में कैद तस्वीरें 

पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने घटना का संज्ञान लेते हुए थानाध्यक्ष दीप नारायण को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. उन्होंने सीओ कुंडा अमरनाथ को मामले की जांच सौंपी है. 

Advertisement

मामले में एएसपी पश्चिमी बृजनंदन राय ने बताया कि जमेठी, कुंडा के रहने वाले शिवम को दो चोरी की मोटर साइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया था. गुरुवार सुबह शौच जाते समय उसने किसी धारदार चीज से अपने गले पर वार कर लिया. जिसके बाद उसको इलाज के लिए एम्स रायबरेली में भर्ती किया गया है. अब उसकी हालत खतरे से बाहर है. सीओ कुंडा की जांच की आधार पर पुलिस अधीक्षक ने लापरपावही बरतने पर मानिकपुर एसएचओ को निलंबित कर दिया है. जांच-पड़ताल जारी है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Chapra Vidhan Sabha
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Mahua Chunav
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Raghopur Election
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Mokama Election
    Advertisement