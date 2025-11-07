पति की मौत और पत्नी की साजिश... प्रेमी के लिए मुस्कान बन गई मेरठ की अंजलि 

मेरठ में प्यार, धोखे और जुनून से भरी इस कहानी का अंत खून से सनी मिट्टी पर हुआ, जब एक पत्नी ने अपने ही पति की जिंदगी खत्म करवाने की साजिश रच डाली. थाना परीक्षितगढ़ क्षेत्र के गांव अगवानपुर में राहुल नाम के युवक की हत्या का रहस्य आखिरकार खुल गया और इसके पीछे कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि उसकी अपनी पत्नी और उसका प्रेमी निकला.

और पढ़ें

जब जंगल ने राज खोला

1 नवंबर 2025 की सुबह अगवानपुर गांव के बाहरी इलाके में चरवाहों को झाड़ियों के बीच कुछ अजीब नजर आया. पास जाकर देखा तो जमीन पर लहूलुहान एक युवक पड़ा था. सिर और सीने में गोलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे. गांव में खबर फैलते ही हड़कंप मच गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान राहुल पुत्र टेकचंद के रूप में की. परिवार की दुनिया जैसे एक पल में उजड़ गई. राहुल की मौत की खबर सुनते ही उसकी पत्नी अंजली बेहोश हो गई .कम से कम उसने ऐसा दिखाया. पिता टेकचंद ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई. मामला हत्या का था, लेकिन हत्यारा कौन था, इसका कोई सुराग नहीं था. पुलिस ने मुकदमा संख्या 305/25 धारा 103(1) वीएनएस बनाम अज्ञात के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

Advertisement

शक की सुई घर के अंदर घूमने लगी

थाना प्रभारी को शुरू से शक था कि मामला वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है. परिवार से पूछताछ में पता चला कि राहुल और उसकी पत्नी अंजली के बीच पिछले कुछ महीनों से झगड़े चल रहे थे. कभी-कभी बात इतनी बढ़ जाती कि राहुल रातभर घर से बाहर सो जाता. आस-पास के लोग भी फुसफुसा रहे थे कि अंजली का किसी अजय नाम के व्यक्ति से नज़दीकी रिश्ता है. जब पुलिस ने इस अजय का पता लगाया, तो कहानी ने नया मोड़ ले लिया. अजय हुकम सिंह का बेटा था, जो पास के ही गांव में रहता था. दोनों के बीच पिछले डेढ़ साल से संबंध थे. शुरू में चोरी-छिपे मुलाकातें होती रहीं, लेकिन धीरे-धीरे रिश्ता गहराता गया. राहुल को जब इस अवैध संबंध का पता चला तो घर का माहौल बिगड़ गया. कई बार उसने अंजली को समझाने की कोशिश की, पर अंजली अब उस रिश्ते से निकलना नहीं चाहती थी.

हत्या की साजिश, एक खतरनाक योजना

जांच में सामने आया कि अंजली और अजय ने कई बार फोन पर इस बात की चर्चा की थी कि अगर राहुल रास्ते से हट जाए तो दोनों आराम से साथ रह सकेंगे. अंजली ने ही अजय को उकसाया अब वो मेरे और तेरे बीच की दीवार बन गया है, इसे हटाना ही होगा. 1 नवंबर की रात योजना के तहत अजय ने राहुल को फोन कर बाहर बुलाया. उसने झूठ कहा कि कुछ जरूरी बात करनी है. गांव के बाहर नीम के पेड़ के पास दोनों की मुलाकात हुई. बताया जाता है कि पहले दोनों में तीखी बहस हुई, फिर अजय ने जेब से 315 बोर का तमंचा निकाला और बिना देर किए गोली चला दी. एक, दो, तीन… राहुल वहीं ढेर हो गया.

Advertisement

हत्या के बाद का अभिनय

हत्या के बाद अजय ने शव को झाड़ियों में घसीटकर फेंका और फरार हो गया. दूसरी तरफ अंजली ने पूरा दिन रोने-चिल्लाने का नाटक किया. वह हर आने वाले से यही कहती मुझे नहीं पता मेरे राहुल को किसने मारा… लेकिन पुलिस की नजरें उसके बर्ताव पर टिक गईं. फोन कॉल डिटेल्स ने पुलिस का शक पक्का कर दिया. घटना की रात अंजली और अजय के बीच कई बार बात हुई थी. यही नहीं, अजय की लोकेशन भी मौके के आस-पास मिली. बस फिर क्या था पुलिस ने गिरफ्तारी का जाल बिछा दिया.

नीमका नहर पुल पर घेराबंदी

गुरुवार की सुबह पुलिस को सूचना मिली कि अजय मोटरसाइकिल से नीमका नहर पुल के पास कहीं भागने की फिराक में है. पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे मौके पर दबोच लिया. तलाशी में उसके पास से 315 बोर का तमंचा और तीन जिंदा कारतूस बरामद हुए. उधर अंजली को भी घर से गिरफ्तार कर लिया गया.

सच का इकरार, जब टूटे मुखौटे

थाने में सख्ती से पूछताछ होने पर अजय ने पूरी वारदात स्वीकार कर ली. उसने बताया कि मैं और अंजली पिछले डेढ़ साल से साथ थे. राहुल को सब पता चल गया था. वो रोज झगड़ा करता था, अंजली को मारता भी था. उसने ही कहा था कि अब उसे खत्म करना होगा… और मैंने कर दिया. अंजली ने भी अपने बयान में सब कुछ कबूल लिया. उसने कहा कि वह राहुल से तंग आ चुकी थी और अजय से शादी करना चाहती थी. पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमे में धारा 3(5)/61(2) वीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम जोड़ दिया और न्यायालय में पेश किया.

Advertisement

प्यार ने तबाही मचा दी

गांव में अब हर जुबान पर यही बात है कि प्यार अंधा होता है, लेकिन इतना अंधा भी कि इंसान अपने पति की हत्या करवा दे ? राहुल के घर में मातम पसरा है. मां अब भी बेटे की तस्वीर से लिपटकर रोती है. पड़ोसी कहते हैं कि राहुल सीधा-सादा लड़का था, जिसने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की.

पुलिस का बयान

थाना परीक्षितगढ़ के प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि हत्या के पीछे पत्नी और प्रेमी का अवैध संबंध ही मुख्य कारण था. जांच में दोनों के बीच लगातार संपर्क और घटना के वक्त की मोबाइल लोकेशन से सब कुछ साफ हो गया. उनके कब्जे से हथियार बरामद हुआ है, और दोनों को जेल भेज दिया गया है.

---- समाप्त ----