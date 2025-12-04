scorecardresearch
 
एक पुरुष, दो महिलाएं और बैंकॉक वाली फ्लाइट... एयरपोर्ट पर पकड़े गए, बैग से मिला 13 करोड़ का मैटेरियल

एक पुरुष और दो महिलाएं बैंकॉक से आई फ्लाइट से लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचीं. जब उनके बैगों की तलाशी ली गई तो उनमें 13 करोड़ रुपये कीमत का मादक पदार्थ मिला. DRI को मिली सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में यात्रियों को तुरंत पकड़ लिया गया. अधिकारियों का कहना है कि मादक पदार्थ तस्करी के इस मामले की जांच जारी है.

फ्लाइट लैंड होते ही महिला पुरुष पर एक्शन. (Photo: Representational)
फ्लाइट लैंड होते ही महिला पुरुष पर एक्शन. (Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नारकोटिक्स तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई. एयरपोर्ट पर तैनात डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) की टीम ने 2.7 किलो हाई क्वालिटी वाला गांजा बरामद किया. यह खेप बैंकॉक से आई एयर एशिया की फ्लाइट FD-146 के जरिए लाई जा रही थी. इस मामले में तीन भारतीय यात्रियों को अरेस्ट किया गया है, जिनमें एक पुरुष और दो महिलाएं शामिल हैं.

DRI को कुछ दिनों पहले विदेशी रूट से चल रही मादक पदार्थों की तस्करी के बारे में इनपुट मिला था. गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने सुबह लखनऊ एयरपोर्ट पर निगरानी बढ़ाई. 

फ्लाइट संख्या FD-146 के लैंड होते ही संदेह होने पर तीन यात्रियों को रोककर उनके बैग की जांच की गई. तलाशी के दौरान यात्रियों के सामान से वैक्यूम-सील्ड पैकेट बरामद हुए, जिनमें हाई क्वालिटी वाला गांजा भरा हुआ था.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में बरामद नशीले पदार्थ की कीमत लगभग 13 करोड़ रुपये आंकी गई है. शुरुआती जांच में पता चला है कि पकड़े गए यात्री एक संगठित गिरोह के सदस्य हैं, जो दक्षिण-पूर्व एशिया से भारत में ड्रग्स की तस्करी कर रहा था.

DRI के अधिकारियों के अनुसार, बीते छह महीनों में लखनऊ एयरपोर्ट पर तस्करी के कई मामले सामने आ चुके हैं. इस अवधि में 75 किलो से अधिक ड्रग्स जब्त किया गया है, जिनकी कीमत बाजार में 70 करोड़ रुपये से ज्यादा आंकी गई है. यह आंकड़े बताते हैं कि मादक पदार्थों की तस्करी के लिए लखनऊ एयरपोर्ट को तस्कर एक नए ट्रांज़िट पॉइंट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं.

पूछताछ जारी, नेटवर्क की तलाश

गिरफ्तार तीनों यात्रियों से DRI पूछताछ कर रही है. टीम यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इनके भारत में किससे संपर्क थे, और नशीले पदार्थों को आगे कहां पहुंचाया जाना था. अधिकारियों का मानना है कि इस केस के जरिए एक बड़े अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा संभव है. DRI ने साफ किया है कि मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सख्त अभियान जारी रहेगा. एयरपोर्ट पर आने-जाने वाली अंतरराष्ट्रीय फ्लाइटों पर निगरानी और बढ़ाई जाएगी.

