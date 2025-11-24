'हे भगवान ये क्या किया...' कार से उतरकर बग्घी पर बैठने जा रहे दूल्हे की मौत, देखकर दुल्हन हो गई बेहोश

बागपत में एक खुशियों से सराबोर शादी की रात कुछ ही पलों में ऐसी चीख़ों में बदल गई कि पूरा इलाका दहल उठा. सरूरपुर गांव में जहां चढ़त की तैयारियां जोरों पर थीं, फूलों से सजी बग्गी दरवाजे पर खड़ी थी, और ढोल-नगाड़ों की थाप पर बाराती ठुमक रहे थे. उसी दौरान नियति ने ऐसा मोड़ ले लिया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी. दूल्हा बने सुबोध की तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आकर मौके पर ही मौत हो गई. सुबोध के जमीन पर गिरते ही ढोल थम गए, शहनाई की धुन रुक गई और जिसे कुछ ही पल पहले शादी का जश्न कहा जा रहा था, वह एक पल में मातम में बदल गया.

जश्न से मौत तक… कुछ सेकंड की दूरी

थाना बिनौली क्षेत्र के पिछौकरा गांव निवासी सुबोध की शादी सरूरपुर में तय थी. शाम परिवार और रिश्तेदारों के साथ बारात उत्साह के बीच गांव पहुंची थी. घर वालों के चेहरों पर खुशियों की चमक थी, दुल्हन पक्ष के लोगों में उत्सुकता, और माहौल में शहनाइयों की रौनक तैर रही थी. रात करीब साढ़े नौ बजे दूल्हे को चढ़त के लिए बुलाया गया. फूलों से सजी बग्गी दरवाजे पर खड़ी थी, जिस पर बैठकर सुबोध बारात को लेकर दुल्हन के दरवाजे की ओर बढ़ने वाले थे. परिवार और रिश्तेदार दूल्हे को घेरे खड़े थे. महिलाएं मंगलगीत गा रही थीं. लेकिन ठीक इसी रौनक के बीच मौत भी उसी रास्ते पर चली आई थी. जैसे ही सुबोध अपनी गाड़ी से उतरे और दो कदम बग्गी की ओर बढ़ाए पीछे से तेज रफ्तार में आया एक ट्रक उसको रौंदता हुआ निकल गया. लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ट्रक चालक वाहन भगा ले गया.

शादी का घर चीख़ों से भर गया

दूल्हे को गिरते देख परिजन चीखते हुए उसकी ओर भागे. बारातियों की खुशियां सदमे में बदल गईं. महिलाओं में कोहराम मच गया, बच्चे डर के मारे रोने लगे. जिस घर में वरमाला की तैयारी हो रही थी, वहां अचानक मौत का साया छा गया. दुल्हन के घर वाले बार-बार सिर्फ एक बात कह रहे थे हे भगवान ये क्या किया, अभी तो शादी होनी थी… ये क्या हो गया. गांव में जहां कुछ देर पहले ढोल की आवाज उठ रही थी, अब वहां सिर्फ सन्नाटा और चीखें थीं. शादी की रस्में बीच में ही रुक गईं. दुल्हन पक्ष का घर भी मातम में डूब गया. दुल्हन को जब हादसे की खबर दी गई तो वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी. परिजन सुबोध को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. सीएमएस प्रभारी डॉ. राज सिंह ने बताया कि शव लाया गया था. परिजन ने बताया कि सुबोध की शादी थी और चढ़त से ठीक पहले हादसा हो गया.

पुलिस अब ट्रक चालक की तलाश में

हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन भगा ले गया. पुलिस ने आसपास की सभी सड़कों पर चेकिंग शुरू कर दी है और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. स्थानीय लोगों ने भी पुलिस को कई अहम जानकारियां दी हैं. आशंका जताई जा रही है कि ट्रक चालक नशे में हो सकता है या वाहन तेज रफ्तार में नियंत्रण खो बैठा. थाना पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और फरार चालक की तलाश जारी है.

ऐसा तो कभी ना सुना

जिस घर में हल्दी, मेहंदी और स्नेह के रंग भरे थे, वहीँ रातों-रात सब कुछ राख में बदल गया. घर की महिलाएं बार-बार रोते हुए यही कहती सुनी गईं-क्या किसी दूल्हे की चढ़त भी मौत बन सकती है? बुजुर्गों ने बताया कि गांव में ऐसा हादसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा. दुल्हन के घर पर भी मातम छाया है. रिश्तेदार और पड़ोसी लगातार परिवार को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर किसी के चेहरे पर सदमे की झलक साफ दिख रही है.

