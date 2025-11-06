हे भगवान ये क्या हुआ... 12 घंटे में बिखर गया सपनों का संसार, मां की गोद सूनी और छिन गया पिता का सहारा

कभी-कभी किस्मत इतनी बेरहम हो जाती है कि वो इंसान के सपनों को पूरा होने से पहले ही चूर-चूर कर देती है. अमेठी जिले के मोहल्ला निखई से आई एक ऐसी ही हृदयविदारक कहानी ने सभी को गमगीन कर दिया है. यहां एक नवविवाहित गर्भवती पत्नी की मौत की खबर सुनकर उसका पति भी चल बसा. महज 12 घंटे के भीतर दो जिंदगियों का यूं बुझ जाना सभी की आंखें नम कर गया.

20 वर्षीय ज्योति और उसके पति आकाश की शादी अभी सालभर पहले ही हुई थी. दोनों के बीच सच्चा प्रेम और अपार अपनापन था. हर दिन वे आने वाले कल के सपने देखते थे. जिसमें एक प्यारे से बच्चे की किलकारियां गूंजनी थीं, एक छोटे से घर में हंसी-खुशी का संसार बसना था. लेकिन भाग्य को शायद यह मंजूर नहीं था.

अस्पताल में हुई पत्नी की मौत

सुबह ज्योति को अचानक प्रसव पीड़ा हुई. परिवारजन उसे नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे. डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया, लेकिन किस्मत ने वहीं करवट ले ली इलाज के दौरान ज्योति की मौत हो गई. ज्योति के चले जाने की खबर जब घर पहुंची, तो मानो वक्त थम गया. आकाश, जो सुबह तक अपने बच्चे होने की उम्मीद में आंखें आसमान की ओर लगाए बैठा था, यह खबर सुनते ही जैसे बुत बन गया. कुछ ही पल में उसका चेहरा सफेद पड़ गया, और वह वहीं गिर पड़ा. परिवारजन ने संभालने की कोशिश की, लेकिन उसने भी वहीं दम तोड़ दिया.

साथ रखी दो-दो अर्थी

जिस घर में कुछ घंटे पहले तक बच्चे के जन्म की तैयारी चल रही थी, वहां अब दो अर्थियां साथ-साथ रखी हैं. मां की गोद सूनी हो गई, पिता का सहारा छिन गया, और रिश्तेदारों की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे. पड़ोसी बताते हैं कि आकाश अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था. वह अक्सर कहता था कि ज्योति के बिना जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता. उसकी यह बात अब उसकी किस्मत की आखिरी सच्चाई बन गई. पत्नी की मौत का सदमा वह सह नहीं सका.

हमेशा साथ दिखते थे दोनों

गांव के लोग कहते हैं कि दोनों हमेशा साथ-साथ दिखते थे, जैसे एक-दूसरे की परछाई हों. उनके हंसते हुए चेहरे अब तस्वीरों में सिमट गए हैं. मोहल्ले में सन्नाटा है, हर किसी की आंखों में एक ही सवाल क्या इतना सच्चा प्यार सच में मौत से भी आगे जा सकता है ? ज्योति के मायके और ससुराल दोनों ही परिवार टूट चुके हैं. मां का रो-रोकर बुरा हाल है, वो बार-बार यही कह रही है कि हे भगवान ये क्या किया. मेरी बेटी मां बनने वाली थी, और अब खुद मिट्टी में मिल गई. कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि कुछ घंटों का फासला दो जिंदगियों के बीच ऐसी दीवार खड़ी कर देगा, जिसे अब कोई पार नहीं कर सकता. स्थानीय पुलिस भी इस घटना से स्तब्ध है. जायस थाना प्रभारी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि, घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पत्नी की मौत के कुछ ही घंटे बाद पति की भी मौत हो गई.

