नोएडा में चलती कार बनी आग का गोला, गाड़ी सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान

नोएडा सेक्टर-76 में यू-टर्न लेते समय चलती कार में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई, लेकिन चालक और सवार लोग समय रहते कूदकर निकल गए और जान बचा ली. फायर ब्रिगेड और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई. कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई. कार में आग लगने के कारणों की जांच जारी है.

सेकंडों में धू-धूकर जली कार.(Photo: Screengrab)
सेकंडों में धू-धूकर जली कार.(Photo: Screengrab)

नोएडा के सेक्टर-76 में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा होने से टल गया, जब अचानक एक चलती कार में आग लग गई. यू-टर्न लेते समय कार के नीचे से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया. घटना सेक्टर-113 थाना क्षेत्र के सेक्टर-76 यू-टर्न की है, जहां अचानक उठी लपटों ने राहगीरों में हड़कंप मचा दिया.

कार चालक और वाहन में सवार लोग तुरंत समझ गए कि स्थिति बिगड़ सकती है. सभी ने किसी तरह कार से कूदकर बाहर निकलकर अपनी जान बचाई. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई. कुछ ही मिनटों में कार आग का गोला बन गई और सड़क पर धुआं फैल गया.

फायर ब्रिगेड और पुलिस की त्वरित कार्रवाई

घटना की जानकारी मिलते ही सेक्टर-113 थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई. फायर यूनिट ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और आग पर काबू पा लिया. हालांकि, तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी. पुलिस और दमकल कर्मियों ने बताया कि कार बरौला की तरफ से आ रही थी और सेक्टर-76 के पास यू-टर्न ले रही थी, तभी आग लगी.

घटना के दौरान सड़क पर फैले तेल में भी हल्की आग लग गई थी, लेकिन फायर ब्रिगेड ने उसे भी समय रहते बुझा दिया. मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि लपटें इतनी तेज थीं कि कुछ देर के लिए ट्रैफिक भी रुक गया था.

देखें वीडियो...

कार का नंबर जारी, आग लगने का कारण पता लगाया जा रहा

पुलिस ने बताया कि कार का नंबर UP16CX5822 है. फिलहाल आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है. शुरुआती अंदेशा लगाया जा रहा है कि यह तकनीकी खराबी या ईंधन रिसाव का मामला हो सकता है, लेकिन स्पष्ट कारण जांच के बाद ही सामने आएगा.

घटना के बाद स्थानीय लोग भी मौके पर जुट गए. पुलिस ने बताया कि पूरी स्थिति नियंत्रण में है और किसी व्यक्ति को चोट नहीं आई है. इस हादसे ने लोगों को सतर्क कर दिया है कि चलते वाहन में किसी भी गड़बड़ी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

