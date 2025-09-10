प्रिया शर्मा को बनाया खुशबू खातून..., पहले से शादीशुदा महिला का धर्म बदलवाकर किया निकाह

उत्तर प्रदेश के नोएडा में जबरन धर्म परिवर्तन और निकाह कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. थाना फेज-3 पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पीड़ित महिला को तमिलनाडु के चेन्नई से बरामद किया है. पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी राजा मियां उर्फ एहसान समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

जानकारी के मुताबिक, पीड़िता गढ़ी चौखंडी निवासी महिला छह वर्षीय बच्चे की मां है. आरोप है कि राजा मियां ने उसे प्रेमजाल में फंसाकर जबरन धर्म परिवर्तन कराया और उससे निकाह कर लिया. महिला का नाम बदलकर खुशबू खातून रख दिया गया. पीड़िता की मां ने बेटी को बरामद कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद नोएडा पुलिस ने महिला को तमिलनाडु के चेन्नई से बरामद किया.

मामले में खुलासा हुआ कि पीड़िता प्रिया शर्मा का अपने पति शिवम शर्मा से तलाक नहीं हुआ था. आरोपी ने पीड़िता को प्रेमजाल में फंसा लिया और धर्म परिवर्तन करवा दिया. आरोप है कि धर्म परिवर्तन कराने के लिए आरोपी राजा मियां की मां ने खुद को प्रिया की फर्जी फूफी बताया और उसका भाई प्रिया का फर्जी भाई बन गया. निकाह के लिए काजी की मदद से कूटचित्र निकाहनामा भी तैयार किया गया.

चौकी इंचार्ज गढ़ी चौखंडी योगेंद्र सिंह की तहरीर पर राजा मियां, उसके पिता, मां, भाई और काजी समेत पांच लोगों के खिलाफ थाना फेज 3 में मुकदमा दर्ज किया गया है और तीन आरोपी राजा मियां उसके पिता और उसकी मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. जबकि दो आरोपी राजा मियां का भाई और काजी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं.

डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति अवस्थी ने बताया कि थाना फेज 3 द्वारा तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इनके द्वारा कूटचित्र निकाहनामा बनाकर धर्म परिवर्तन करवाने की घटना की गई थी जिसमें मुख्य आरोपी राजा मियां है जबकि दो उसके अन्य साथी जो इसमें विटनेस थे उनको गिरफ्तार किया गया है. सभी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई जारी है.

