scorecardresearch
 

Feedback

प्रिया शर्मा को बनाया खुशबू खातून..., पहले से शादीशुदा महिला का धर्म बदलवाकर किया निकाह

नोएडा में जबरन धर्म परिवर्तन और निकाह का मामला सामने आया. पीड़िता प्रिया शर्मा, जो पहले से विवाहित थी, को आरोपी राजा मियां ने प्रेमजाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराया और निकाहनामा बनवाया. महिला को चेन्नई से बरामद किया गया.

Advertisement
X
शादीशुदा महिला का धर्म बदलवाकर किया निकाह (Photo: ITG)
शादीशुदा महिला का धर्म बदलवाकर किया निकाह (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के नोएडा में जबरन धर्म परिवर्तन और निकाह कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. थाना फेज-3 पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पीड़ित महिला को तमिलनाडु के चेन्नई से बरामद किया है. पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी राजा मियां उर्फ एहसान समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

जानकारी के मुताबिक, पीड़िता गढ़ी चौखंडी निवासी महिला छह वर्षीय बच्चे की मां है. आरोप है कि राजा मियां ने उसे प्रेमजाल में फंसाकर जबरन धर्म परिवर्तन कराया और उससे निकाह कर लिया. महिला का नाम बदलकर खुशबू खातून रख दिया गया. पीड़िता की मां ने बेटी को बरामद कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद नोएडा पुलिस ने महिला को तमिलनाडु के चेन्नई से बरामद किया.

मामले में खुलासा हुआ कि पीड़िता प्रिया शर्मा का अपने पति शिवम शर्मा से तलाक नहीं हुआ था. आरोपी ने पीड़िता को प्रेमजाल में फंसा लिया और धर्म परिवर्तन करवा दिया. आरोप है कि धर्म परिवर्तन कराने के लिए आरोपी राजा मियां की मां ने खुद को प्रिया की फर्जी फूफी बताया और उसका भाई प्रिया का फर्जी भाई बन गया. निकाह के लिए काजी की मदद से कूटचित्र निकाहनामा भी तैयार किया गया.

सम्बंधित ख़बरें

पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया- (Photo: Representational)
मिर्जापुर में युवती का अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार 
man arrested by police
हिन्दू नाबालिग लड़की को घर से भगाया, धर्म परिवर्तन व शादी की आशंका, ऐसे पकड़ा गया सैनुल 
Police team reached inside the hostel (Photo: Screengrab)
ग्रेटर नोएडा: कॉलेज के हॉस्टल में चली गोली, MBA छात्र की मौत, लाइसेंसी रिवॉल्वर बरामद 
पुलिस गिरफ्त में चचेरे भाई की हत्या करने वाला आरोपी. (Photo: Bhupender Chaudhary/ITG)
पत्नी को बार-बार करता था Video कॉल... गुस्साए पति ने चचेरे भाई की कर दी हत्या 
नोएडा एयरपोर्ट 20 किलोमीटर के दायरे के लिए नियम
नोएडा एयरपोर्ट के पास क्या महंगी होगी जमीन, नए नियम से रियल एस्टेट सेक्टर पर क्या असर  
Advertisement

चौकी इंचार्ज गढ़ी चौखंडी योगेंद्र सिंह की तहरीर पर राजा मियां, उसके पिता, मां, भाई और काजी समेत पांच लोगों के खिलाफ थाना फेज 3 में मुकदमा दर्ज किया गया है और तीन आरोपी राजा मियां उसके पिता और उसकी मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. जबकि दो आरोपी राजा मियां का भाई और काजी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं.

डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति अवस्थी ने बताया कि थाना फेज 3 द्वारा तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इनके द्वारा कूटचित्र निकाहनामा बनाकर धर्म परिवर्तन करवाने की घटना की गई थी जिसमें मुख्य आरोपी राजा मियां है जबकि दो उसके अन्य साथी जो इसमें विटनेस थे उनको गिरफ्तार किया गया है. सभी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई जारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    ऐपल इवेंट लाइव
    Apple Event Live Streaming
    Advertisement