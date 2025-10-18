scorecardresearch
 

फाइव स्टार होटल, 2 करोड़ की शादी और अवैध संबंध, नोएडा के IPS के खिलाफ थाने पहुंची पत्नी

नोएडा में 2019 बैच के आईपीएस अधिकारी शिवांशु राजपूत और उनके परिवार पर पत्नी डॉक्टर कृति सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए दहेज उत्पीड़न और अवैध संबंधों का मामला दर्ज कराया है. सेक्टर-126 थाने में दर्ज इस एफआईआर में सात लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें परिवार के साथ-साथ आईपीएस अधिकारी के कुछ दोस्त भी शामिल हैं.

पति के खिलाफ महिला ने दर्ज कराई शिकायत
दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा में तैनात एक आईपीएस अधिकारी शिवांशु राजपूत पर उनकी पत्नी डॉक्टर कृति सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है. मामला थाना सेक्टर-126 का है, जहां 2019 बैच के इस अधिकारी और उनके परिवार के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना और अवैध संबंधों के आरोप में मामला दर्ज हुआ है.

41 पन्नों की शिकायत

डॉ. कृति सिंह ने पुलिस को दी गई अपनी 41 पन्नों की शिकायत में पति के साथ-साथ सास, ससुर, देवर, देवरानी और पति के दो दोस्तों सहित कुल सात लोगों को नामजद किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि शादी में करीब दो करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद उन्हें शादी के बाद से लगातार मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न झेलना पड़ा.

पति और परिवार पर दहेज प्रताड़ना का आरोप

शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि आईपीएस शिवांशु राजपूत के कई महिलाओं से अवैध संबंध हैं और जब उन्होंने इसका विरोध किया, तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया. डॉक्टर कृति सिंह का कहना है कि उनकी शादी एक पांच सितारा होटल में बड़े स्तर पर हुई थी, मगर शादी के कुछ समय बाद ही संबंध बिगड़ने लगे.

पुलिस के अनुसार, एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है. जांच अधिकारी ने बताया कि सभी आरोपों की गहराई से जांच की जा रही है और दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी.

निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके जांच: पुलिस

सूत्रों के अनुसार, पुलिस ने एफआईआर की कॉपी और संबंधित दस्तावेजों को संज्ञान में लेकर परिवार और गवाहों से पूछताछ शुरू कर दी है. वहीं, आईपीएस अधिकारी की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. यह मामला अब नोएडा पुलिस के महिला प्रकोष्ठ के तहत जांच में है. पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाएगी.

 

