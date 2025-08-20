गुरु द्रोणाचार्य मेले की वजह से कल नोएडा-ग्रेटर नोएडा के सभी स्कूल रहेंगे बंद

गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए जिले के सभी स्कूलों को 21 अगस्त 2025 को बंद रखने का आदेश जारी किया है. यह आदेश जिले के नोएडा और ग्रेटर नोएडा समेत सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होगा.

जिला प्रशासन ने यह निर्णय दनकौर स्थित गुरु द्रोणाचार्य मंदिर में आयोजित होने वाले वार्षिक मेले को देखते हुए लिया है. इस मेले में हर साल भारी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग शामिल होते हैं, जिससे सुरक्षा और यातायात की स्थिति पर असर पड़ता है.

अधिकारियों का कहना है कि मेले के दौरान इलाके में भारी भीड़ जुटती है और कई रास्तों पर ट्रैफिक प्रभावित रहता है. ऐसे में बच्चों की सुरक्षा और अभिभावकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी स्कूलों को एक दिन के लिए बंद रखने का निर्णय लिया गया है.

जिला प्रशासन ने स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे 21 अगस्त को शैक्षणिक गतिविधियां स्थगित रखें और बच्चों को अवकाश दें. हालांकि, स्कूल 22 अगस्त से सामान्य रूप से फिर से खुल जाएंगे.

Advertisement

गुरु द्रोणाचार्य मेला दनकौर क्षेत्र का प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, जिसमें दूर-दराज़ से लोग शामिल होने आते हैं. प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतज़ाम करने का भरोसा दिलाया है.

---- समाप्त ----