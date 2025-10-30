नोएडा में दर्दनाक हादसा, चार साल के बच्चे को महिला ने कार से कुचला

दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा में एक दर्दनाक हादसे में बच्चे की मौत हो गई. सेक्टर-31 में चार साल के बच्चे की कार की टक्कर से जान चली गई. घटना बुधवार रात की है, जब एक कार रिवर्स लेते समय पीछे से गुजर रहे बच्चे को टक्कर मार दी.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक घायल बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. जानकारी के मुताबिक यह हादसा सेक्टर-31 के ए-ब्लॉक में हुआ. सेक्टर-20 थाना प्रभारी डी.पी. शुक्ला ने बताया कि कार चालक की पहचान जयंती शर्मा के रूप में हुई है.

आरोपी महिला गिरफ्तार

उन्होंने बताया कि 'बुधवार रात जयंती शर्मा अपनी कार रिवर्स कर रहे थे, तभी पीछे से गुजर रहा चार साल का बच्चा उनकी गाड़ी की चपेट में आ गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बच्चे को गंभीर चोटें आईं और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई.'

पुलिस ने बताया कि बच्चे के पिता, आशीष, की शिकायत पर सेक्टर-20 थाने में मामला दर्ज किया गया है. गुरुवार सुबह पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और दुर्घटना में शामिल वाहन को जब्त कर लिया है.

रिवर्स करने के दौरान हादसा

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में आवासीय गलियों में अक्सर कारें बिना देखे रिवर्स की जाती हैं, जिससे हादसे का खतरा बना रहता है. उन्होंने मांग की है कि सोसाइटी और सेक्टर के पार्किंग इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं ताकि ऐसे हादसों को रोका जा सके.

पुलिस ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है और घटना स्थल से मिले सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है ताकि यह पता चल सके कि हादसे के वक्त वाहन की गति कितनी थी और क्या लापरवाही से वाहन चलाया जा रहा था. बच्चे की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया है.

