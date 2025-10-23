फंदे पर लटकी मिली निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष की पत्नी, मां बोली- दामाद के कई लड़कियों से थे संबंध

निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष शिवकुमार रायकवार उर्फ एसके बाबा की पत्नी नीलू रायकवार का शव फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित घर में फांसी के फंदे से लटकता मिला. नीलू की मां का कहना है कि दामाद के कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध थे, विरोध करने पर वह नीलू के साथ मारपीट भी करता था, जिस कारण उसने यह कदम उठाया है.

फोन न उठने पर पहुंची मां

बुधवार सुबह करीब नौ बजे नीलू की मां रेखा रायकवार ने रोज की तरह बेटी को कॉल किया. फोन लगातार बजता रहा, पर उधर से कोई जवाब नहीं मिला. बेचैनी बढ़ी तो वह सीधे बेटी के किराए के मकान पर पहुंच गईं. दरवाजा अंदर से बंद था. बार-बार खटखटाने पर भी कोई हलचल नहीं हुई. आसपास के लोगों की मदद से पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो सामने जो नजारा था, उसने सबको स्तब्ध कर दिया. नीलू का शव फांसी के फंदे से झूल रहा था. पुलिस ने मौके की जांच की और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.

मां का आरोप- बेटी को करता था प्रताड़ित

मृतका की मां रेखा रायकवार ने दामाद पर गंभीर आरोप लगाए. उनका कहना है कि बेटी का वैवाहिक जीवन लंबे समय से तनाव में था. मेरी बेटी को उसके पति ने आठ महीने पहले मारपीट कर घर से निकाल दिया था. वह मायके में रह रही थी. जब-जब दामाद आया, लड़ाई करके चला गया. उसके कई औरतों से संबंध थे, उनकी तस्वीरें दिखाकर वह बेटी को मानसिक रूप से तोड़ता था. रेखा ने कहा कि मंगलवार को नीलू अपने बच्चों से मिलने ससुराल गई थी. उसने बच्चों को नए कपड़े दिए और रात वहीं रुक गई. अगली सुबह जब फोन नहीं उठाया, तो मैं खुद पहुंची. दरवाजा खुला नहीं, तो पुलिस को बुलाया. दरवाजा टूटते ही सब खत्म हो गया था.

पति बोले-यह आत्महत्या नहीं, साजिश है

उधर, मृतका के पति और निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष शिवकुमार रायकवार (एस.के. बाबा) ने आरोपों से इनकार किया. उन्होंने बताया कि मुझे दोपहर 12:30 बजे फोन आया कि नीलू की तबीयत खराब है. मैं पहुंचा तो पता चला, वह नहीं रहीं. 8 तारीख को हमारे बच्चे का जन्मदिन था, वह खुश थीं, गाड़ी खरीदने की बात कर रही थीं. यह आत्महत्या नहीं लगती. शायद किसी ने साजिश रची है. उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनके राजनीतिक प्रभाव को कमजोर करने के लिए अफवाहें फैला रहे हैं. मैं इस वक्त एक शोकग्रस्त पति और पिता हूँ. लेकिन राजनीति करने वाले लोग इस दुख को भी हथियार बना रहे हैं.

संजय निषाद की सभा में मचा था हंगामा तब भी चर्चा में आई थीं नीलू

यह वही नीलू रायकवार हैं, जो करीब आठ महीने पहले झांसी में मंत्री संजय निषाद की रथयात्रा के दौरान चर्चा में आई थीं. तब नीलू, पार्टी की महिला जिला सचिव थीं. स्वागत होर्डिंग में अपनी छोटी तस्वीर देखकर उन्होंने मंच से ही विरोध जताया था. मंच पर नीलू ने मंत्री के सामने सवालों की झड़ी लगा दी थी, जिस पर मंत्री संजय निषाद ने कहा था कि मीडिया के सामने सत्यानाश कर दिया. उस घटना ने नीलू को पार्टी की अंदरूनी राजनीति के केंद्र में ला दिया था. उस वक्त मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा था,जब मैं जिलाध्यक्ष की पत्नी होकर भी घर में प्रताड़ित हो रही हूं, तो समाज की अन्य महिलाओं का क्या हाल होगा? नीलू का यह बयान झांसी की राजनीति में लंबे समय तक गूंजता रहा.

प्रारंभिक जांच में आत्महत्या, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद स्थिति स्पष्ट होगी

मामले की जांच कर रहे सीओ सिटी लक्ष्मीकांत गौतम ने बताया, घटनास्थल की स्थिति को देखकर मामला आत्महत्या का लग रहा है. पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि मामला आत्महत्या का है या कुछ और. पुलिस ने घर से मिले मोबाइल फोन, चैट रिकॉर्ड और कुछ दस्तावेज जब्त किए हैं. पड़ोसियों और पार्टी कार्यकर्ताओं से भी पूछताछ की जा रही है.

---- समाप्त ----