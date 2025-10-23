scorecardresearch
 

Feedback

फंदे पर लटकी मिली निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष की पत्नी, मां बोली- दामाद के कई लड़कियों से थे संबंध

झांसी में निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष शिवकुमार रायकवार की पत्नी नीलू रायकवार का शव फांसी के फंदे से लटका मिला. मृतका की मां ने दामाद पर कई महिलाओं से अवैध संबंध और बेटी को मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना देने का आरोप लगाया. वहीं पति ने आत्महत्या की आशंका को नकारते हुए साजिश बताई. पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
झांसी में निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष की पत्नी नीलू का शव मिला (Photo:ITG)
झांसी में निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष की पत्नी नीलू का शव मिला (Photo:ITG)

निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष शिवकुमार रायकवार उर्फ एसके बाबा की पत्नी नीलू रायकवार का शव फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित घर में फांसी के फंदे से लटकता मिला. नीलू की मां का कहना है कि दामाद के कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध थे, विरोध करने पर वह नीलू के साथ मारपीट भी करता था, जिस कारण उसने यह कदम उठाया है. 

फोन न उठने पर पहुंची मां

बुधवार सुबह करीब नौ बजे नीलू की मां रेखा रायकवार ने रोज की तरह बेटी को कॉल किया. फोन लगातार बजता रहा, पर उधर से कोई जवाब नहीं मिला. बेचैनी बढ़ी तो वह सीधे बेटी के किराए के मकान पर पहुंच गईं. दरवाजा अंदर से बंद था. बार-बार खटखटाने पर भी कोई हलचल नहीं हुई. आसपास के लोगों की मदद से पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो सामने जो नजारा था, उसने सबको स्तब्ध कर दिया. नीलू का शव फांसी के फंदे से झूल रहा था. पुलिस ने मौके की जांच की और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.

सम्बंधित ख़बरें

A young man was murdered on Diwali day in Jhansi (Photo- ITG)
झांसी में दिवाली के दिन रेप पीड़िता के देवर की बेरहमी से हत्या, पीट-पीटकर ली जान 
पटना रेलवे स्टेशन पर विभिन्न शहरों से ट्रेन से पहुंचे यात्रियों की भीड़. ( (Photo: PTI))
ट्रेन पकड़ने के लिए 2 KM लंबी लाइन... दिल्ली-मुंबई से सूरत तक भीड़ ही भीड़ 
snake that bit the farmer was killed (Photo- Screengrab)
नागिन के डसने से किसान की मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने सपेरे को बुलाया और...  
पत्नी के होटल में होने की खबर मिली तो पहुंच गया पति. (Photo: AI-generated)
प्रेमी तो रंगरेलियां मनाकर निकल गया... पत्नी संग जो मिला, वो कौन था? 
Jhansi Women
पति के पैसों के लिए वापस लौटी महिला 

मां का आरोप- बेटी को करता था प्रताड़ित

मृतका की मां रेखा रायकवार ने दामाद पर गंभीर आरोप लगाए. उनका कहना है कि बेटी का वैवाहिक जीवन लंबे समय से तनाव में था. मेरी बेटी को उसके पति ने आठ महीने पहले मारपीट कर घर से निकाल दिया था. वह मायके में रह रही थी. जब-जब दामाद आया, लड़ाई करके चला गया. उसके कई औरतों से संबंध थे, उनकी तस्वीरें दिखाकर वह बेटी को मानसिक रूप से तोड़ता था. रेखा ने कहा कि मंगलवार को नीलू अपने बच्चों से मिलने ससुराल गई थी. उसने बच्चों को नए कपड़े दिए और रात वहीं रुक गई. अगली सुबह जब फोन नहीं उठाया, तो मैं खुद पहुंची. दरवाजा खुला नहीं, तो पुलिस को बुलाया. दरवाजा टूटते ही सब खत्म हो गया था.

Advertisement

पति बोले-यह आत्महत्या नहीं, साजिश है

उधर, मृतका के पति और निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष शिवकुमार रायकवार (एस.के. बाबा) ने आरोपों से इनकार किया. उन्होंने बताया कि मुझे दोपहर 12:30 बजे फोन आया कि नीलू की तबीयत खराब है. मैं पहुंचा तो पता चला, वह नहीं रहीं. 8 तारीख को हमारे बच्चे का जन्मदिन था, वह खुश थीं, गाड़ी खरीदने की बात कर रही थीं. यह आत्महत्या नहीं लगती. शायद किसी ने साजिश रची है. उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनके राजनीतिक प्रभाव को कमजोर करने के लिए अफवाहें फैला रहे हैं. मैं इस वक्त एक शोकग्रस्त पति और पिता हूँ. लेकिन राजनीति करने वाले लोग इस दुख को भी हथियार बना रहे हैं.

संजय निषाद की सभा में मचा था हंगामा तब भी चर्चा में आई थीं नीलू

यह वही नीलू रायकवार हैं, जो करीब आठ महीने पहले झांसी में मंत्री संजय निषाद की रथयात्रा के दौरान चर्चा में आई थीं. तब नीलू, पार्टी की महिला जिला सचिव थीं. स्वागत होर्डिंग में अपनी छोटी तस्वीर देखकर उन्होंने मंच से ही विरोध जताया था. मंच पर नीलू ने मंत्री के सामने सवालों की झड़ी लगा दी थी, जिस पर मंत्री संजय निषाद ने कहा था कि मीडिया के सामने सत्यानाश कर दिया. उस घटना ने नीलू को पार्टी की अंदरूनी राजनीति के केंद्र में ला दिया था. उस वक्त मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा था,जब मैं जिलाध्यक्ष की पत्नी होकर भी घर में प्रताड़ित हो रही हूं, तो समाज की अन्य महिलाओं का क्या हाल होगा? नीलू का यह बयान झांसी की राजनीति में लंबे समय तक गूंजता रहा.

Advertisement

प्रारंभिक जांच में आत्महत्या, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद स्थिति स्पष्ट होगी

मामले की जांच कर रहे सीओ सिटी लक्ष्मीकांत गौतम ने बताया, घटनास्थल की स्थिति को देखकर मामला आत्महत्या का लग रहा है. पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि मामला आत्महत्या का है या कुछ और.  पुलिस ने घर से मिले मोबाइल फोन, चैट रिकॉर्ड और कुछ दस्तावेज जब्त किए हैं. पड़ोसियों और पार्टी कार्यकर्ताओं से भी पूछताछ की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Mahua Chunav
    Raghopur Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Alinagar MLA
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Mokama Election
    Advertisement