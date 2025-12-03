scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

चेहरे पर घूंघट और हाथ में गिटार… जानें- 'मैंने कभी सोचा ना था' गाकर वायरल हुई नई नवेली दुल्हन कौन

गाजियाबाद के मोहम्मद कदीम गांव के एसडीओ आदित्य गौतम की नई नवेली दुल्हन तान्या का गिटार बजाकर रोमांटिक गाना गाने वाला वीडियो इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो गया है. तान्या ने शादी के एक दिन बाद महिला संगीत में गाना गाया था. यह वीडियो परिवार ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया जिसके बाद लोगों ने इसे खूब पसंद किया.

Advertisement
X
दुल्हन ने गिटार बजाकर गाना गाया (Photo: Screengrab)
दुल्हन ने गिटार बजाकर गाना गाया (Photo: Screengrab)

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नई नवेली दुल्हन का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह हाथों में गिटार लेकर रोमांटिक गाना गाती दिख रही है. वीडियो में तान्या नाम की यह दुल्हन फिल्मी अंदाज में गाना गाती हुई नजर आती है. गाना था मैंने सोचा ना था एक दिन तुम मुझे मिल जाओगे, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं.

जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद के मोहम्मद कदीम गांव निवासी आदित्य गौतम इस समय सहारनपुर में एसडीओ के पद पर तैनात हैं. आदित्य ने अलीगढ़ की रहने वाली तान्या के साथ 28 नवंबर को केदारनाथ धाम पर स्थित एक मंदिर में शादी की थी. शादी के बाद दोनों ने 01 दिसंबर को मेरठ के एक होटल में रिसेप्शन का आयोजन किया. बताया जा रहा है कि तान्या भी सहारनपुर के एक कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर तैनात है.

नई दुल्हन ने मुंह दिखाई पर गाया गाना

इस वीडियो की कहानी भी काफी दिलचस्प है. शादी के एक दिन बाद यानी 30 नवंबर को ससुराल में महिला संगीत का आयोजन हुआ था. इसी दौरान तान्या ने गिटार बजाकर रोमांटिक गाना गाया. परिवार के लोगों ने तान्या की इस परफॉर्मेंस को खूब सराहा. आदित्य गौतम की चाची मीणा कुमारी ने इस पूरे पल को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया. बाद में यह वीडियो उनके बच्चों की इंस्टाग्राम आईडी अर्ष उत्कर्ष पर अपलोड किया गया.

सम्बंधित ख़बरें

शादी के नाम पर राजस्थान के शख्स से कर ली गई ठगी. (Photo: Representational)
शादी के 6 दिन बाद दुल्हन ने कर दिया बड़ा कांड, सिर पीटने लगे ससुराल वाले  
जयमाला तक सब ठीक रहा इसके बाद शादी टूट गई (Photo ITG)
'ब्याह कर रही हूं सौदेबाजी नहीं...' शादी में लड़के वालों ने मांगा पैसा तो दुल्हन ने तोड़ फेंकी जयमाला 
ruckus broke out at wedding in Mathura (Photo- AI Generated)
जूता चुराई की रस्म पर भड़का दूल्हा, वरमाला उतारकर फेंकी; दुल्हन ने लिया ये फैसला 
groom leg fracture wedding, hospital wedding viral video, bride marries in hospital, groom injured marriage, unique wedding story, viral marriage news, hospital mandap video, broken leg groom marriage, indian wedding viral, marriage in hospital room
बारात से पहले हादसा, टूटा दूल्हे का पैर, दुल्हन ने अस्पताल में रचाई शादी, Video 
bride danced at her wedding in Prayagraj (Photo- Screengrab)
प्रयागराज में दुल्हन ने निकाली अपनी बारात, बग्घी पर सवार होकर पहुंची दूल्हे के घर 
Advertisement
गाना गाकर वायरल हुईं दुल्हन तान्या
गाना गाकर वायरल हुईं दुल्हन तान्या

जैसे ही यह वीडियो इंस्टाग्राम पर आया, इसे लोगों ने तेजी से देखना शुरू कर दिया. कुछ ही घंटों में यह वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया. कमेंट सेक्शन में लोग तान्या की आवाज, आत्मविश्वास और गिटार बजाने की कला की तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं. कई लोग इसे शादी का सबसे खूबसूरत और अलग पल बताते नजर आए.

इंस्टाग्राम पर वीडियो हुआ वायरल 

वीडियो की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और लोग इस दुल्हन के टैलेंट की सराहना कर रहे हैं. परिवार भी इस बात से खुश है कि तान्या का यह खास पल सोशल मीडिया पर इतना पसंद किया जा रहा है. फिलहाल यह वीडियो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement