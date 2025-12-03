चेहरे पर घूंघट और हाथ में गिटार… जानें- 'मैंने कभी सोचा ना था' गाकर वायरल हुई नई नवेली दुल्हन कौन

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नई नवेली दुल्हन का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह हाथों में गिटार लेकर रोमांटिक गाना गाती दिख रही है. वीडियो में तान्या नाम की यह दुल्हन फिल्मी अंदाज में गाना गाती हुई नजर आती है. गाना था मैंने सोचा ना था एक दिन तुम मुझे मिल जाओगे, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं.

जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद के मोहम्मद कदीम गांव निवासी आदित्य गौतम इस समय सहारनपुर में एसडीओ के पद पर तैनात हैं. आदित्य ने अलीगढ़ की रहने वाली तान्या के साथ 28 नवंबर को केदारनाथ धाम पर स्थित एक मंदिर में शादी की थी. शादी के बाद दोनों ने 01 दिसंबर को मेरठ के एक होटल में रिसेप्शन का आयोजन किया. बताया जा रहा है कि तान्या भी सहारनपुर के एक कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर तैनात है.

नई दुल्हन ने मुंह दिखाई पर गाया गाना

इस वीडियो की कहानी भी काफी दिलचस्प है. शादी के एक दिन बाद यानी 30 नवंबर को ससुराल में महिला संगीत का आयोजन हुआ था. इसी दौरान तान्या ने गिटार बजाकर रोमांटिक गाना गाया. परिवार के लोगों ने तान्या की इस परफॉर्मेंस को खूब सराहा. आदित्य गौतम की चाची मीणा कुमारी ने इस पूरे पल को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया. बाद में यह वीडियो उनके बच्चों की इंस्टाग्राम आईडी अर्ष उत्कर्ष पर अपलोड किया गया.

गाना गाकर वायरल हुईं दुल्हन तान्या

जैसे ही यह वीडियो इंस्टाग्राम पर आया, इसे लोगों ने तेजी से देखना शुरू कर दिया. कुछ ही घंटों में यह वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया. कमेंट सेक्शन में लोग तान्या की आवाज, आत्मविश्वास और गिटार बजाने की कला की तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं. कई लोग इसे शादी का सबसे खूबसूरत और अलग पल बताते नजर आए.

इंस्टाग्राम पर वीडियो हुआ वायरल

वीडियो की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और लोग इस दुल्हन के टैलेंट की सराहना कर रहे हैं. परिवार भी इस बात से खुश है कि तान्या का यह खास पल सोशल मीडिया पर इतना पसंद किया जा रहा है. फिलहाल यह वीडियो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है.



