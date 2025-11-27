scorecardresearch
 

अस्पताल से गायब हुआ एक दिन का नवजात, परिवार का हंगामा, नर्स पर लगाए गंभीर आरोप

कुशीनगर मेडिकल कॉलेज से एक दिन के नवजात शिशु के अचानक गायब होने से हड़कंप मच गया. परिवार ने अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही और शक के आरोप लगाए, जबकि पुलिस ने नर्सों और गार्डों से पूछताछ शुरू कर दी है. ASP सिद्धार्थ वर्मा ने मामले को गंभीर बताते हुए जांच सर्किल ऑफिसर को सौंप दी है. तमाम कोशिशों के बावजूद नवजात का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है.

अस्पताल से गायब हुआ एक दिन का नवजात, परिवार का हंगामा (Photo: Representational Image)
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां कुशीनगर मेडिकल कॉलेज के स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट (SNCU) से एक दिन का नवजात शिशु रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गया. घटना के बाद अस्पताल प्रशासन से लेकर पुलिस विभाग तक में हड़कंप मच गया है. परिवार लगातार अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही और संदेह जताते हुए धरना और विरोध कर रहा है.

जानकारी के अनुसार, मंगलवार शाम प्रदीप कुमार की पत्नी रीना ने एक बेटा जन्मा था. जन्म के तुरंत बाद एक स्टाफ नर्स ने बताया कि बच्चे को सांस लेने में दिक्कत है, जिसके चलते उसे स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में भर्ती कर दिया गया. परिवार को उम्मीद थी कि बच्चे की हालत जल्दी सुधरेगी, लेकिन अगले ही दिन सुबह हालात पूरी तरह बदल गए.

बुधवार सुबह जब प्रदीप अपने नवजात बेटे को देखने SNCU पहुंचे, तो उन्होंने पाया कि बच्चा वहां मौजूद नहीं है. हैरानी की बात यह थी कि अस्पताल के रजिस्टर में बच्चे का नाम दर्ज था, लेकिन वार्ड में उसका कोई पता नहीं था. परिवार ने हंगामा शुरू कर दिया और तुरंत पुलिस को सूचना दी. परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की एक स्टाफ नर्स की भूमिका संदिग्ध है और उसी की लापरवाही से बच्चा गायब हुआ है.

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और वार्ड में तैनात नर्सों और सुरक्षा गार्डों से पूछताछ की. मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) सिद्धार्थ वर्मा और पडरौना सर्किल ऑफिसर भी अस्पताल पहुंचे और पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया. ASP वर्मा ने कहा कि यह 'अत्यंत गंभीर मामला' है और इसकी जांच सर्किल ऑफिसर को सौंपी गई है. उन्होंने आश्वासन दिया कि हर संभव दिशा में जांच की जा रही है.

 

---- समाप्त ----
