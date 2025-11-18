scorecardresearch
 

'मामा का लड़का आठ साल से मुझसे करता था प्यार...' निकाह में पहुंची प्रेमिका, दूल्हे को अपने साथ ले गई पुलिस  

अमरोहा में निकाह से ठीक पहले दूल्हे की प्रेमिका मंडप में पहुंच गई और आठ साल तक शादी का झांसा देकर शारीरिक-भावनात्मक शोषण का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया. माहौल बिगड़ने पर उसने पुलिस बुला ली, जिन्होंने दूल्हे को हिरासत में ले लिया. दुल्हन पक्ष ने रिश्ता तोड़ दिया और बारात बिना निकाह लौट गई. पूरे गांव में यह घटना चर्चा का विषय बनी रही.

निकाह में पहुंची प्रेमिका ने जमकर हंगामा किया (Photo: Screengrab)
अमरोहा के सैद नगली क्षेत्र में सोमवार की रात वह नजारा देखने को मिला, जिसे देखकर गांव वाले ही नहीं बल्कि बाराती तक अवाक रह गए. ढोल-नगाड़ों और रोशनियों से भरी बारात में  खुशियों के बीच अचानक रोना-धोना और हंगामा उस समय हो गया जब मंडप में पहुंची दूल्हे की प्रेमिका ने पूरा माहौल उलट-पुलट कर दिया. उसने बताया कि ये मेरे मामा का लड़का है और हमारे बीच आठ साल से संंबध है.

हापुड़ के मूंदाफरा गांव से आई बारात ढक्का गांव में धूमधाम से पहुंची थी. घरातियों ने स्वागत किया, बारात ने खाना खाया और दूल्हा मंडप में निकाह की रस्म अदा करने ही वाला था कि तभी मंच के करीब एक युवती अचानक भीड़ चीरते हुए पहुंची. उसका चेहरा गुस्से, दर्द और बेबसी से भरा हुआ था. जैसे ही उसने दूल्हे को देखा, वह फट पड़ी... आठ साल से मैं कौन हूँ तेरे लिए? मुझसे वादे करके आज किसी और से निकाह करेगा? मेरी इज्जत का क्या होगा? पहले तो किसी को समझ ही नहीं आया कि यह हो क्या रहा है. फिर जब दूल्हे पर आरोपों की बौछार होने लगी, बारातियों और दुल्हन पक्ष के लोगों के होश उड़ गए.

महिलाओं का गुस्सा और दूल्हे की घबराहट

प्रेमिका की आवाज जैसे ही आस-पास गूंजी, दुल्हन पक्ष की महिलाएं भी उसी के साथ खड़ी हो गईं. कुछ ने दूल्हे से जवाब तलब करना शुरू कर दिया, तो कुछ ने दुल्हन को संभालने की कोशिश की, जो सदमे में बैठ गई थी. दूल्हा बार-बार खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन प्रेमिका ने साफ शब्दों में आरोप लगाए कि दूल्हे ने आठ साल से उसका शारीरिक और भावनात्मक शोषण किया, निकाह का वादा किया, और अब किसी और से शादी रचा लेने आया है.

प्रेमिका ने पुलिस बुला ली

बरातियों ने युवती को शांत करने की कोशिश की. दूल्हे के रिश्तेदार बार-बार यह कहते सुने गए कि चलो बैठकर बात करते हैं… शादी बिगड़ जाएगी… लेकिन युवती किसी हाल में नहीं मानी. कुछ ही मिनटों में मामला इतना बढ़ गया कि युवती ने पुलिस को फोन कर दिया. थोड़ी देर बाद सैद नगली थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और महिलाओं की नाराज़गी, प्रेमिका के आरोप और मंडप में फैले हंगामे को देखते हुए सीधा दूल्हे को हिरासत में ले लिया. दूल्हे को पुलिस गाड़ी तक ले जाते समय घरातियों और बरातियों के बीच अफरा-तफरी मच गई.

बैरंग लौट गई बारात

निकाह की रस्म शुरू होने से पहले ही दूल्हा थाने पहुंच गया और दूसरी ओर दुल्हन पक्ष ने मंडप दोबारा सजाने का सवाल तक नहीं उठाया. दुल्हन के परिवार ने साफ कहा कि जिसने किसी की बेटी को धोखा दिया है, उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते. दूल्हे के थाने ले जाते ही बारात को बिना निकाह किए वापस लौटना पड़ा. बाराती बसों और कारों में बैठे तो जरूर, मगर लौटते समय उनके चेहरे पर उत्साह की जगह शर्मिंदगी और सदमा साफ दिख रहा था.

क्या कहती है पुलिस

थाना सैद नगली पुलिस के अनुसार, प्रेमिका ने दूल्हे पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और धोखा देने का आरोप लगाया है. मामला गंभीर है, इसलिए जांच की जा रही है. दूल्हे को थाने लाकर पूछताछ की जा रही है, आगे की कार्रवाई शिकायत और साक्ष्य के आधार पर होगी.

गांव में खूब हुई चर्चा

घटना के बाद पूरा ढक्का गांव इस हाई-वोल्टेज ड्रामे की चर्चा में डूबा हुआ है. कुछ लोग कहते दिखे कि युवती ने सही किया, धोखे की शादी नहीं होनी चाहिए जबकि कुछ का मानना था कि ऐसे मामलों में बीच का रास्ता निकालना चाहिए था. लेकिन सच यह है कि प्रेम कहानी के इस उथल-पुथल ने दो परिवारों की खुशियाँ एक झटके में तहस-नहस कर दीं. युवती का दावा है कि उसकी प्रेम कहानी आठ साल पुरानी है, वह मामा के लड़के से प्यार करती थी. उसने कहा कि दूल्हे ने कई बार निकाह का वादा कर उसे भरोसा दिलाया, लेकिन अब दूसरे रिश्ते के दबाव में उसे ठुकराने आ गया. उसकी आंखों के आंसू और टूटे हुए भरोसे ने पूरे मंडप को मौन कर दिया.

---- समाप्त ----
