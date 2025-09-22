VIDEO: घर में घुसे कोबरा को पकड़कर लेने लगा मजे, शोबाजी के चक्कर में तड़प-तड़प कर गई युवक की जान

यूपी के मुजफ्फरनगर में एक युवक को कोबरा सांप के साथ शोबाजी करना जानलेवा साबित हुआ. 24 साल के युवक मोहित उर्फ बंटी की जहरीले सांप के डंसने से मौत हो गई. शनिवार शाम गांव के मंगल प्रजापति के घर एक जहरीला सांप निकल आया.

शोर-शराबा सुनकर मोहल्ले के कई युवक मौके पर पहुंचे. इनमें मोहित उर्फ बंटी ने हिम्मत दिखाते हुए सांप को पकड़ लिया. वहां मौजूद लोगों के अनुसार, सांप पकड़ने के बाद मोहित भीड़ के सामने करतब दिखाने लगा.

लोगों ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया. इसी दौरान सांप ने मोहित के हाथ पर दो बार डंस लिया. हालांकि उसने सांप को बोरी में डालकर रेस्क्यू करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी. परिजनों ने आनन-फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. स्थानीय लोगों का दावा है कि वो कोबरा सांप था.

जानलेवा साबित हुआ सांप से खेलना

इस घटना से गांव में शोक की लहर दौड़ गई है. मोहित के परिवार में कोहराम मचा है. लोग कह रहे हैं कि सांप के साथ तमाशा करने की यह कोशिश उसकी जिंदगी पर भारी पड़ गई. जिस घर में यह सांप निकला था, वहां की महिला लक्ष्मी प्रजापति ने बताया, 'हमारे घर के कमरे में सांप था, गांव के लड़के आए और टिंकू नाम के युवक ने सांप पकड़ लिया, उसने सांप को गले में डाला, फर्श पर लिटाया और बोरे में डालने की कोशिश की, दूसरी बार निकालते ही सांप ने उसे डस लिया. हमारी कोई गलती नहीं थी.'

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

यह घटना सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे मोहित सांप को हाथों में लेकर करतब कर रहा था. विशेषज्ञों का कहना है कि सांपों को बिना प्रशिक्षण और सुरक्षा उपकरणों के पकड़ना बेहद खतरनाक होता है. यह हादसा लोगों के लिए सबक है कि जहरीले सांप के साथ खेलना जानलेवा साबित हो सकता है.

