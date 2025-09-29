scorecardresearch
 

बॉयफ्रेंड से फोन पर बात करते पकड़ा तो बौखलाए भाई और पिता ने स्कूली छात्रा को मार दी गोली

शामली में ऑनर किलिंग की एक सनसनीखेज वारदात हुई है. अम्बेहटा गांव में 17 साल की छात्रा मुस्कान की हत्या उसके ही पिता और 15 साल के भाई ने कर दी. आरोप है कि परिवार को लड़की का प्रेम-प्रसंग मंजूर नहीं था. गुस्से में पिता और भाई ने घर की ऊपरी मंजिल पर ले जाकर उसे पिस्तौल से गोली मार दी. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर हथियार बरामद कर लिया है.

उत्तर प्रदेश के शामली जिले में अम्बेहटा गांव में रविवार की शाम ऑनर किलिंग का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया. 12वीं में पढ़ने वाली छात्रा मुस्कान की हत्या उसके ही पिता जुल्फाम और 15 साल के छोटे भाई ने कर दी. घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

शामली में ऑनर किलिंग

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक एसपी एन. पी. सिंह ने बताया कि मृतका मुस्कान को उसके पिता और नाबालिग भाई ने घर की ऊपरी मंजिल पर ले जाकर पिस्तौल से गोली मार दी. वारदात के बाद लड़की की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता और बेटे को गिरफ्तार कर लिया और हत्या में इस्तेमाल पिस्तौल भी बरामद कर ली है.

पूछताछ में पिता ने अपना गुनाह कबूल करते हुए कहा कि उसने बेटी को परिवार की इज्जत दागदार करने की वजह से मौत के घाट उतारा. पुलिस ने जुल्फाम और उसके नाबालिग बेटे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.

गांव के लड़के से था छात्रा का प्रेम संबंध

स्थानीय लोगों के मुताबिक, मुस्कान का गांव के ही एक लड़के से प्रेम संबंध था. परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था और अक्सर लड़की पर नज़र रखता था. रविवार की शाम जब पिता ने उसे मोबाइल पर बात करते हुए पकड़ लिया, तो वह गुस्से में आगबबूला हो गया. इसी दौरान पिता और भाई ने मिलकर यह खौफनाक कदम उठा लिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की हर पहलू से जांच की जा रही है. 

