मुजफ्फरनगर में स्पा सेंटर की आड़ में अवैध धंधा? छापेमारी में 4 महिलाएं गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में रविवार देश शाम उस समय अफरा तफरी मच गई जब रेलवे स्टेशन के सामने स्थित क्रिस्टल स्पा सेंटर पर आलाधिकारियों ने पुलिस फोर्स के साथ छापेमारी की. छापेमारी के दौरान मौके से पुलिस ने चार लड़कियां और स्पा सेंटर के मैनेजर गौरव झाम को हिरासत में लेकर अपनी आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

आपको बता दें की सिविल लाइन थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि रेलवे स्टेशन के सामने एक इललीगल स्पा सेंटर चलाकर गलत धंधा किया जा रहा है जिस पर सीओ सिटी सिद्धार्थ के मिश्रा ने पुलिस फोर्स के साथ स्पा सेंटर पर छापेमारी कर ये कार्यवाही की थी. दरसअल नगर में लगातार इस तरह के सेंटरो को चलाकर गलत धंधे किया जाना सामने आता रहा है. जिसके चलते पुलिस शिकायत पर लगातार छापेमारी होती है लेकिन ये स्पा सेंटर हैं कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं.

बरहाल इस मामले को लेकर अभी कोई भी अधिकारी जहां खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है तो वहीं सीओ सिटी सिद्धार्थ के मिश्रा ने बताया कि आज 28 सितंबर को थाना सिविल लाइन को ऐसा सूचना मिली की रेलवे स्टेशन के पास क्रिस्टल स्पा में कुछ अनैतिक गतिविधियां हो रही है. मिशन शक्ति के तहत हम लोगों को यह निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे सारे अनैतिक कार्यों पर रोक थाम लगानी है तो इसी मिशन शक्ति के तहत SHO सिविल लाइन के द्वारा उपनिरीक्षक ममता के अंडर एक टीम गठित की गई और यहां पर छापा मारने की तैयारी की गई. यहां हमने छापा मारा है और देखा जा रहा है किस लेवल पर अनैतिक कार्य हो रहे है.



उन्होंने कहा कि स्पा के मैनेजर से पूछताछ की जाएगी क्या होता है क्या नहीं होता है. उनके रिकॉर्ड चेक करे जा रहे हैं. उनकी सारी डिटेल देखी जा रही हैं.



