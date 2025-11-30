scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

UP: 6 साल की मासूम के साथ छेड़छाड़ करने पर मनचले को पुलिस ने सिखाया सबक, पुलिसवालों के कंधों पर लटककर पहुंचा थाने

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुढाना थाना क्षेत्र में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी वकार को पुलिस ने गिरफ्तार कर सबक सिखाया. बच्ची के माता-पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. आरोपी पुलिस के कंधों पर लटक कर माफी मांगता नजर आया.

Advertisement
X
माफी मांगता नजर आया आरोपी.(Photo: Screengrab)
माफी मांगता नजर आया आरोपी.(Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. आरोपी युवक का नाम वकार है, जो बच्ची का पड़ोसी है. शनिवार शाम करीब 7 बजे उसने बच्ची को खाली प्लॉट में ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकत की और होंठों पर काट लिया. बच्ची रोते हुए घर पहुंची और परिजनों को सारी बात बताई.

परिजनों ने तुरंत बुढ़ाना थाने में लिखित शिकायत दी. पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए आरोपी वकार के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को अच्छे से खातिरदारी की, जिसके बाद वह पुलिस वालों के कंधों पर लटककर चलने को मजबूर हो गया और बार-बार माफी मांगता नजर आया. 

यह भी पढ़ें: मुर्दा रिश्तेदार हो गए 'जिंदा'! मुजफ्फरनगर में 15 करोड़ की जमीन हड़पने की साजिश का खुलासा

सम्बंधित ख़बरें

Attempt to run over police
चेकिंग के दौरान पुलिस पर चढ़ाई स्कॉर्पियो, वीडियो वायरल, चार गिरफ्तार  
करोड़ों की जमीन हड़पने परिवार के मृतक सदस्यों को दिखा दिया जिंदा  
Bridegroom in Muzaffarnagar returns 31 lakh cash received at wedding
मुजफ्फरनगर में दूल्हे ने पेश की अनूठी मिसाल, दहेज के 31 लाख लौटाए 
victim reached SP office with complaint (Photo- ITG)
मुर्दा रिश्तेदार हो गए 'जिंदा'! 15 करोड़ की जमीन हड़पने की साजिश का खुलासा  
नागपुर में अंतिम संस्कार के दौरान हादसा. (Photo: Representational)
पुलिस उत्पीड़न से तंग आकर खुद को लगाई आग, मोबाइल दुकानदार ने अस्पताल में तोड़ा दम 

बच्ची के पिता ने क्या कहा?

मासूम के पिता ने बताया, शाम को 7 बजे वकार नाम का लड़का मेरे घर आया. मेरे घर के बराबर में देवता हैं, वहां बच्ची को पकड़ लिया. मैंने सोचा चाचा-भतीजी हैं, कोई बात नहीं, छोड़ दो. मैं रस्सी बांध रहा था. उसने बच्ची को काट लिया. काटने के बाद वो अंदर जाकर रोने लगी. होंठ पर काटा था. मैंने पूछा किसने काटा, बोली काले बलियान वाले ने. नाम बताया वकार. मैंने उसे पकड़कर एक-दो मारे भी. पहले रात में चौकी में शिकायत दी, फिर थाने आने को कहा गया. मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि उसे सजा मिले और कुछ नहीं चाहिए.

Advertisement

देखें वीडियो...

पुलिस अधिकारी का बयान

बुढ़ाना रोड चंधेड़ी के सीओ गजेंद्र पाल सिंह ने बताया, इरफान नाम के शख्स ने प्रार्थना पत्र दिया कि कल शाम उनकी 6 साल की छोटी बेटी के साथ एक व्यक्ति ने खेलते समय खाली प्लॉट में ले जाकर गलत हरकत की. इस संबंध में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. कुछ ही घंटों में अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया. उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है. 

घटना से इलाके में आक्रोशबुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में हुई इस घटना से लोगों में गुस्सा है. मासूम बच्ची के साथ ऐसी हरकत करने पर ग्रामीण और परिजन आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं. पुलिस ने आरोपी को सबक सिखाने के बाद कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर ली है.फिलहाल बच्ची को मेडिकल कराया गया है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है. पुलिस का कहना है कि दोषी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement