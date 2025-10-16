scorecardresearch
 

कौशांबी में मुस्लिम परिवार ने अपनाया हिंदू धर्म... मेहंदी अली बने 'अनुज प्रताप' तो सायमा बनीं 'सौम्या'

कौशांबी जिले में एक मुस्लिम परिवार ने सामूहिक रूप से हिंदू धर्म अपना लिया है. महदी अली राजपूत, उनकी पत्नी सायमा और तीन साल की बेटी उर्वा ने मंझनपुर दुर्गा मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधिवत हवन-पूजन कर सनातन धर्म में वापसी की. परिवार ने बताया कि वे 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की विचारधारा से प्रभावित थे.

कौशांबी में मुस्लिम परिवार बना हिंदू (Photo- ITG)
कौशांबी में मुस्लिम परिवार बना हिंदू (Photo- ITG)

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में मेहंदी अली राजपूत का परिवार मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में शामिल हो गया. यह धर्म परिवर्तन मंझनपुर कस्बा के दुर्गा मंदिर में हुआ. परिवार ने बताया कि वे हिंदू धर्म के सार्वभौमिक दर्शन 'वसुधैव कुटुम्बकम्' से प्रभावित थे. उन्होंने हवन-पूजन और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सनातन धर्म को अपनाया. अब मेहंदी अली का नया नाम अनुज प्रताप सिंह (43) है, उनकी पत्नी सौम्या अनुज सिंह (23) और बेटी उर्विजा अनुज सिंह हैं.

नाम बदलकर हिंदू रीति-रिवाज अपनाए

सराय अकिल थाना क्षेत्र के पुरखास गांव के रहने वाले मेहंदी अली राजपूत ने अपनी पत्नी सायमा और बेटी उर्वा के साथ यह निर्णय लिया. धर्म परिवर्तन के बाद मेहंदी अली का नया नाम अनुज प्रताप सिंह, पत्नी सायमा का नाम सौम्या अनुज सिंह और तीन साल की बेटी उर्वा का नाम उर्विजा अनुज सिंह हो गया है. अनुज ने बताया कि यह निर्णय परिवार की आपसी सहमति से लिया गया है और अब वे हिंदू रीति-रिवाजों का पालन करेंगे. 

पहले हिंदू थे, गलती का हुआ एहसास

जानकारी के मुताबिक, मेहंदी अली राजपूत पहले से ही हिंदू थे, लेकिन कुछ समय पूर्व उन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था. अब अपनी गलती का एहसास होने पर उन्होंने पुनः हिंदू धर्म अपनाया है. मेहंदी अली राजपूत (अनुज प्रताप सिंह) 'वन अंब्रेला चैरिटेबल ट्रस्ट' के संस्थापक भी हैं. इस दौरान हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे. 

'वसुधैव कुटुम्बकम्' से हुए प्रभावित

अनुज सिंह ने बताया कि हिंदू धर्म का सार्वभौमिक दर्शन 'वसुधैव कुटुम्बकम्' (पूरी दुनिया एक परिवार है) उन्हें गहरे तक प्रभावित करता रहा. उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को एक परिवार मानने वाली यह विचारधारा एकजुट होने की प्रेरणा देती है. हिंदू रक्षा समिति के जिला संयोजक वेद प्रकाश सत्यार्थी ने इस बात की पुष्टि की. 

