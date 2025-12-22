scorecardresearch
 
पाकिस्तानी पत्रकार को मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा का करारा जवाब, कहा- पड़ोसी मुल्क हमारे मामलों में दखल न दे

समाजवादी पार्टी की नेत्री और दिवंगत शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा ने पाकिस्तान से आए फोन इंटरव्यू के प्रस्ताव को ठुकरा दिया. उन्होंने साफ कहा कि यह भारत का आंतरिक मामला है और पड़ोसी देश को इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है. शेर के जरिए जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि देश से जुड़े मुद्दों पर सभी भारतीय एक हैं और बाहरी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

सुमैया राणा ने कहा कि यह हमारा आंतरिक मामला है. (Photo: ITG)
समाजवादी पार्टी की नेत्री और मशहूर शायर दिवंगत मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा ने पाकिस्तान से आए फोन इंटरव्यू के प्रस्ताव को साफ तौर पर ठुकरा दिया. लाहौर से 24 न्यूज चैनल के एक रिपोर्टर ने फोन पर इंटरव्यू की मांग की थी, जिसे सुमैया राणा ने इनकार कर दिया.

सुमैया राणा ने कहा कि यह हमारा आंतरिक मामला है और हम इसे अपने घर के भीतर ही सुलझाएंगे. उन्होंने दो टूक कहा कि पड़ोसी मुल्क को हमारे घरेलू मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है.

शेर के जरिए दिया सधा हुआ जवाब
पाकिस्तानी रिपोर्टर के सवालों के जवाब में सुमैया राणा ने शेर के जरिए अपनी बात रखी. उन्होंने कहा—
नज़र का तीर जिगर में रहे तो अच्छा है,
ये बात घर की है, घर में रहे तो अच्छा है.

सुमैया ने कहा कि यह उनकी अपनी लड़ाई है और वे इसे आपस में ही निपटा लेंगी.

पाकिस्तान के पत्रकार ने बातचीत के दौरान जस्टिस काटजू का भी जिक्र किया और कहा कि उनसे इस मुद्दे पर बात हो चुकी है. इस पर भी सुमैया राणा ने साफ कहा कि वह नहीं चाहतीं कि उनके या देश के किसी भी मुद्दे को पाकिस्तान में उठाया जाए.

देश के मुद्दे पर हम सब एक हैं
सुमैया राणा ने बेबाकी से कहा कि भारत में लोगों के बीच मोहब्बत है. यहां सरकार हमारी है और यहां के लोग हमारे हैं. उन्होंने कहा कि आपसी मतभेद होते हैं, लेकिन फिर मोहब्बत भी हो जाती है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देश से जुड़े मुद्दों पर हम सब एक हैं. विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन मुल्क के सवाल पर कोई दो राय नहीं है. सुमैया राणा ने अंत में फिर दोहराया कि भारत के आंतरिक मामलों में किसी भी बाहरी देश की दखलअंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

क्या है मामला?
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ा हिजाब हटाने का विवाद लगातार गहराता जा रहा है. एक वीडियो में मुस्लिम महिला का हिजाब हटाए जाने का मामला सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने सरकार पर तीखा हमला बोला. इस मुद्दे को लेकर अब पाकिस्तानी मीडिया भी सक्रिय हो गया और इसे भारत में मुस्लिम समुदाय की स्थिति से जोड़कर पेश कर रहा है. इसी बीच मशहूर शायर दिवंगत मुनव्वर राणा की बेटी और समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता सुमैया राणा ने एक पाकिस्तानी पत्रकार को सख्त और दोटूक जवाब दिया है, जो फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है.

