बेटी के बॉयफ्रेंड से थे मां के संबंध, भागने के लिए पति के घर से चुरा लिए 10 लाख के गहने और फिर...

मुंबई के दिंडोशी इलाके से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. बीएमसी कर्मचारी की पत्नी उर्मिला रमेश हलडदिवे ने अपने प्रेमी के साथ भागने के लिए पति के घर से करीब 10 लाख रुपये के गहने चोरी कर लिए और बाद में पुलिस में झूठी शिकायत दर्ज करा दी. कॉल डिटेल की जांच में खुलासा हुआ कि वह बेटी के बॉयफ्रेंड के साथ भी नजदीकी रखती थी. पुलिस ने उर्मिला को गिरफ्तार कर गहने बरामद कर लिए हैं.

आरोपी शातिर महिला गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. बीएमसी कर्मचारी रमेश धोंडु हलडदिवे की पत्नी उर्मिला रमेश हलडदिवे ने अपने प्रेमी के साथ भागने की योजना के तहत पति के घर से करीब 10 लाख रुपये मूल्य के गहने चोरी कर लिए. इसके बाद उसने पुलिस थाने में खुद ही गहने चोरी होने की शिकायत भी दर्ज करा दी.

बेटी के बॉयफ्रेंड को भी अपने साथ मिलाया

मामला संतोष नगर, गोरेगांव पूर्व स्थित बीएमसी कॉलोनी का है. रमेश के ऑफिस जाने के दौरान उर्मिला सोशल मीडिया पर बने अपने बॉयफ्रेंड से बातचीत करती थी और दोनों ने साथ भागने का प्लान बनाया था. पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि उर्मिला अपनी 18 साल की बेटी के बॉयफ्रेंड के साथ भी नजदीकी रखती थी और चोरी के कुछ गहने उसे भी छुपाने के लिए दे दिए थे.

गहने चुराकर खुद पहुंच गई थाने

सीनियर इंस्पेक्टर महेंद्र शिंदे के अनुसार, जब उर्मिला ने दिंडोशी पुलिस स्टेशन में गहनों की चोरी की शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस ने घर के सभी सदस्यों के मोबाइल कॉल डिटेल्स खंगालना शुरू किया. पुलिस उप-निरीक्षक अजीत देसाई की टीम को तब पता चला कि घर में घुसकर चोरी नहीं हुई, बल्कि घर का ही कोई सदस्य पुलिस को गुमराह कर रहा है.

बेटी के बॉयफ्रेंड से संपर्क में थी महिला

कॉल डिटेल्स से खुलासा हुआ कि उर्मिला लगातार अपने प्रेमी और बेटी के बॉयफ्रेंड से संपर्क में थी. पुलिस ने पहले बेटी के बॉयफ्रेंड से पूछताछ की तो उसने पूरा सच बता दिया. इसके बाद आमने-सामने पूछताछ में उर्मिला ने स्वीकार कर लिया कि वह अपने पति को छोड़कर प्रेमी के साथ भागने की योजना बना रही थी और चोरी के गहने बेचकर पैसे प्रेमी के खाते में भेज दिए थे.

दिंडोशी पुलिस ने उर्मिला द्वारा बताई गई ज्वेलरी शॉप से गहने बरामद कर लिए और उर्मिला को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. पुलिस प्रेमी की तलाश कर रही है. यह मामला सोशल मीडिया और लोकल प्रशासन में चर्चा का विषय बना हुआ है.

इनपुट - शिवशंकर तिवारी
