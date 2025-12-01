UP: शादी में शामिल होने जा रहा था पूरा परिवार, बस-टेंपो की टक्कर में 6 की मौत, 5 की हालत गंभीर

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक ही परिवार के छह लोगों की मौत हो गई. घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया है. हादसा कटघर थाना क्षेत्र के जीरो प्वाइंट, रफतपुर अंडरपास के पास हुआ, जहां एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने पीछे से एक टेंपो में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि टेंपो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार कई लोग मौके पर ही गिर पड़े.

शादी में शामिल होने जा रहा था परिवार

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि टेंपो में सवार सभी लोग रफ़तपुर में एक शादी में शामिल होने जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया. मृतकों की पहचान मति उर्फ संजू (30), सुमन (30), सीमा (35), आरती (20), अमन (15) और अनन्या (12) के रूप में हुई है. ये सभी कुंदरकी थाना क्षेत्र के अब्दुल्लापुर गांव के रहने वाले थे और एक ही परिवार से ताल्लुक रखते थे.

हादसे में पांच लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. करण सिंह, रानी, झलक, अंशु और अनुष्का सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है. मेडिकल टीम ICU में उनका उपचार कर रही है.

घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी कुवर रणविजय सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि बस ने पीछे से टेंपो को इतनी तेज रफ्तार में टक्कर मारी कि टेंपो सड़क किनारे जा पलटा. पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर घायलों को बाहर निकाला और अस्पताल भेजा.

टक्कर के बाद टेंपो के उड़े परखच्चे

टक्कर के बाद सड़क पर काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल रहा. बस और टेंपो सड़क पर ही फंसे रहने से ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई. पुलिस ने क्रेन बुलाकर दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया, जिसके बाद यातायात बहाल हुआ.

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह क्षेत्र तेज रफ्तार वाहनों के कारण पहले भी कई हादसों का गवाह रहा है. जीरो प्वाइंट और अंडरपास के पास स्पीड कंट्रोल की उचित व्यवस्था न होने पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं. परिजनों और ग्रामीणों में मातम पसरा है. पूरे गांव में शोक का माहौल है, क्योंकि एक ही परिवार के छह लोग एक साथ हादसे का शिकार हो गए.



