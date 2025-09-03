scorecardresearch
 

Moradabad: गोमांस लदी कार का मामला दबाने में थाना प्रभारी समेत 10 पुलिसकर्मी सस्पेंड

मुरादाबाद में बीफ तस्करी के मामले को दबाने के आरोप में 10 पुलिसकर्मियों, जिनमें SHO भी शामिल हैं, को निलंबित कर दिया गया. पुलिसकर्मियों पर बीफ को गड्ढे में दबाने और कार छिपाने का आरोप है. SSP सतपाल अंटिल के आदेश पर जांच हुई और SOG ने मांस की पुष्टि बीफ के रूप में की. तस्करों की तलाश जारी है.

SSP ने रिपोर्ट मिलते ही तत्काल निलंबित कर दिया. (Photo: Representational )
मुरादाबाद में बीफ तस्करी को दबाने की कोशिश में 10 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है. निलंबित पुलिसकर्मियों में एक थानाध्यक्ष (SHO) और कई उपनिरीक्षक व सिपाही शामिल हैं. आरोप है कि पुलिस टीम ने बीफ बरामद करने के बाद उसे नष्ट करने और कार को छिपाने का प्रयास किया, ताकि मामला दबा दिया जाए.

कैसे हुआ मामले का खुलासा?
सोमवार देर रात यूपी-112 पुलिस टीम ने पाकबड़ा थाने के उमरी सब्जीपुर जंगल क्षेत्र में एक संदिग्ध होंडा सिटी कार को रोका. जांच करने पर उसमें भारी मात्रा में बीफ बरामद हुआ. नियम के अनुसार इस मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी जानी चाहिए थी, लेकिन पुलिसकर्मियों ने सच्चाई छिपाने का फैसला किया.

सबूत मिटाने की कोशिश
आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने मौके पर ही गड्ढा खोदकर बीफ को दबा दिया और कार को दूसरी जगह हटाकर छिपा दिया. यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक पुलिसकर्मी तस्करों के साथ समझौते की कोशिश भी कर रहे थे.

SSP ने लिया कड़ा एक्शन
जब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) सतपाल अंटिल को मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत जांच के आदेश दिए. जांच में सबूत छिपाने की बात सामने आई. इसके बाद विशेष अभियान दल (SOG) और पशु चिकित्सकों की टीम ने दबाए गए मांस को बाहर निकाला और जांच की, जिसमें पुष्टि हुई कि वह बीफ है.

SSP ने रिपोर्ट मिलते ही सभी 10 पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित कर दिया. निलंबित पुलिसकर्मियों में पाकबड़ा SHO मनोज कुमार, चौकी प्रभारी (ग्रोथ सेंटर) अनिल कुमार, उपनिरीक्षक महावीर सिंह और तसलीम (UP-112), हेड कांस्टेबल बंसेत कुमार और धीरेंद्र कसाना, कांस्टेबल मोहित, मनीष, राहुल (UP-112) और कांस्टेबल चालक सोनू सैनी शामिल हैं.

कार और तस्कर की तलाश
जांच में पता चला कि बरामद की गई कार मोहल्ला सादात, कुंदरकी निवासी मोहम्मद शमी के नाम पर रजिस्टर्ड है. पुलिस का मानना है कि बीफ गजरौला से कुंदरकी ले जाया जा रहा था. कार को जब्त कर लिया गया है और तस्करों की तलाश जारी है.

एसपी सिटी कुंवर रणविजय सिंह ने कहा है कि तस्करों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इतनी बड़ी लापरवाही और मिलीभगत किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

