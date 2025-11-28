scorecardresearch
 
प्रयागराज से वाराणसी जा रही कार ट्रक से टकराई, बाप-बेटे समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत

मिर्जापुर में शुक्रवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. प्रयागराज से वाराणसी जा रही एक कार अनियंत्रित होकर दो पैदल चल रहे लोगों को रौंदते हुए सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा भिड़ी. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. मृतकों में पिता-पुत्र सहित दो राहगीर शामिल हैं. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं.

सड़क हादसे में चार लोगों की गई जान (Photo: Screengrab)
सड़क हादसे में चार लोगों की गई जान

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में शुक्रवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे ने चार परिवारों के जीवन में मातम ला दिया. हादसा कटका क्षेत्र के पास उस समय हुआ जब प्रयागराज से वाराणसी की ओर जा रही एक कार अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क पार कर रहे दो पैदल यात्रियों को जोरदार टक्कर मारते हुए सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा भिड़ी.

तेज रफ्तार की वजह से हादसा

सर्किल ऑफिसर (CO) अमर बहादुर सिंह के अनुसार, हादसा सुबह करीब साढ़े नौ बजे हुआ. कार के चालक ने अचानक वाहन पर नियंत्रण खो दिया और तेज गति में आगे बढ़ते हुए पहले दो लोगों को रौंद दिया. 

टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों पैदल यात्री कई मीटर दूर सड़क किनारे जा गिरे. इसके बाद कार सीधे सड़क किनारे खड़े ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गई, जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसका अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया.

हादसे में चार लोगों की गई जान

हादसे में कार सवार दो लोगों 55 साल के श्याम कृष्ण यादव और उनके 30 वर्षीय पुत्र अनुराग यादव की मौके पर ही मौत हो गई. दोनों प्रयागराज के सोरांव क्षेत्र के निवासी थे और किसी निजी कार्य से वाराणसी जा रहे थे. दूसरी ओर, हादसे में मारे गए पैदल यात्री 40 साल के सरोज और 35 वर्षीय भोला की पहचान स्थानीय लोगों की मदद से की गई.

कार में एक और व्यक्ति सवार था, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस के अनुसार उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया. कार में फंसे घायल को निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

हादसे की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद बताया कि हादसे की मुख्य वजह वाहन की तेज रफ्तार और अचानक नियंत्रण खोना है. CO अमर बहादुर सिंह ने कहा कि दुर्घटना में किसी तकनीकी खराबी या चालक की लापरवाही की भी जांच की जा रही है.

 

