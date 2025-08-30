UP: इंस्टाग्राम पर दोस्ती, फिर ब्लैकमेल... 13 साल की बच्ची से 50 हजार की उगाही, जेवर और बुलेट की भी रखी डिमांड

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर बढ़ते अपराध की गंभीरता को उजागर कर दिया है. नाका हिन्डोला थाना क्षेत्र में 13 साल की नाबालिग लड़की को सोशल मीडिया पर फंसाकर धमकाने, शोषण और वसूली का सनसनीखेज मामला दर्ज किया गया है.

पीड़िता के पिता की तहरीर के अनुसार, आरोपी आर्यन नामक युवक ने इंस्टाग्राम पर बच्ची को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी. दोस्ती होने के बाद उसने नाबालिग को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया. इसके बाद आरोपी ने Itszoya नाम से फर्जी आईडी बनाई और लड़की को चैट करने के लिए मजबूर किया. जब बच्ची ने उसकी बहन से बात करने की कोशिश की तो आरोपी ने उसे गंदी गालियां दीं और जान से मारने की धमकी दी.

शिकायत में खुलासा हुआ कि आरोपी कई बार धमकी देकर पीड़िता से 45 से 50 हजार रुपये वसूल चुका है. उसने बच्ची को यह कहकर डराया कि अगर पैसे नहीं दिए तो वह उसके माता-पिता और भाई को जान से मार देगा. मामले ने उस समय और गंभीर रूप ले लिया जब 29 अगस्त को आरोपी ने बुलेट बाइक खरीदने के लिए 50 हजार रुपये और जेवर की मांग कर दी.

डिमांड पूरी न होने पर आरोपी सीधे पीड़िता के घर पहुंच गया. वहीं मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. इसके बाद थाना नाका हिन्डोला पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी आर्यन सिंह को हिरासत में ले लिया. थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़िता के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस अब आरोपी की अन्य गतिविधियों और उसके साथ जुड़े संभावित नेटवर्क की भी छानबीन कर रही है.

