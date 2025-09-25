scorecardresearch
 

Feedback

UP: अवैध खनन से रोका तो रेत माफियाओं ने भीड़ पर चढ़ा दी ट्रैक्टर-ट्रॉली, एक की मौत, गांव में तनाव

पीलीभीत के अशोक नगर गांव में अवैध खनन रोकने पर बड़ा बवाल हो गया. खनन माफियाओं ने रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली रोकने पहुंचे ग्रामीणों पर ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया. हादसे में एक ग्रामीण की मौके पर मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हुए. पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर पर 3 नामजद और 5 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
खनन माफियाओं ने ग्रामीण को रौंदा (Photo: Screengrab)
खनन माफियाओं ने ग्रामीण को रौंदा (Photo: Screengrab)

यूपी के पीलीभीत में अवैध खनन को लेकर रेत माफिया कभी अधिकारियों तो कभी ग्रामीणों को जान से मारने की कोशिश करते हैं. बुधवार देर रात थाना हजारा क्षेत्र के अशोक नगर गांव में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जिसमें खनन माफियाओं ने ग्रामीणों पर रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली चढ़ा दी. हादसे में एक ग्रामीण की दर्दनाक मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए.

जानकारी के अनुसार अशोक नगर गांव के नजदीक नदी किनारे चर्चित खनन माफिया के गुर्गे रेत भर रहे थे. इसकी सूचना मिलते ही गांव के प्रधान पति सूर्यवान अन्य ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचे और खनन का विरोध करने लगे. 

ग्रामीणों और माफिया के गुर्गों के बीच तीखी बहस

सम्बंधित ख़बरें

Wife beats husband for samosa (Photo: ITG)
पत्नी के लिए गर्मागरम समोसा नहीं लाया तो पिटाई खाया, Video देख हंसी नहीं रोक पाएंगे आप 
समोसा नहीं लाया पति, पत्नी ने कर दी पिटाई  
Wife beats husband for samosa (Photo: ITG)
पति नहीं लाया समोसे तो पत्नी ने जमकर पीटा, भरी पंचायत में ससुरालियों को भी बेल्ट से पिटवाया 
Pilibhit
कार पर पलटा ओवरलोडेड ट्रक, और... 
truck crushed car
कार से उतरा परिवार, पलभर में पलटा ट्रक और चूर हो गई गाड़ी…कैद हुआ दिल दहलाने वाला मंजर 

मौके पर ग्रामीणों और माफिया के गुर्गों के बीच तीखी कहासुनी हो गई. इसी दौरान ट्रैक्टर चालक ने गुस्से में वाहन स्टार्ट किया और भीड़ पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की. ट्रैक्टर की चपेट में आने से गांव के इंद्रजीत की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए.

सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को लखीमपुर जिले के पलिया स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. देर रात अपर एडिशनल एसपी विक्रम दहिया और पूरनपुर एसडीएम मृतक के परिजनों से मिले और स्थिति का जायजा लिया.

Advertisement

हत्या की जांच में जुटी पुलिस

मृतक के परिजन कमल सिंह ने आरोप लगाया कि खनन माफियाओं ने रेत भरने से रोकने पर पहले पिटाई की और फिर उनके चाचा पर ट्रैक्टर चढ़ाकर हत्या कर दी. पीड़ित परिवार ने सख्त कार्रवाई की मांग की है.

एएसपी विक्रम दहिया ने बताया कि ग्रामीणों और ट्रैक्टर चालकों के बीच विवाद हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत और दो के घायल होने की पुष्टि हुई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

मामले में 3 नामजद और 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है. इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और ग्रामीणों में खनन माफियाओं के खिलाफ गहरी नाराजगी देखी जा रही है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement