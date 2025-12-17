scorecardresearch
 
महिला ने किया वीडियो कॉल, बातचीत कर ली रिकॉर्ड, फिर धमकाकर मांगे 5 लाख... हनीट्रैप में फंसा मेरठ का बिजनेसमैन

यूपी में मेरठ के रहने वाले एक बिजनेसमैन के पास एक महिला ने वीडियो कॉल किया. बिजनेसमैन ने कॉल रिसीव कर महिला से बातें कीं. इस दौरान महिला ने पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली. फिर महिला ने धमकाते हुए पांच लाख रुपये की मांग की. एक लाख रुपये से ज्यादा कैश और सोने की चेन ले भी ली. इस मामले में दो महिलाओं सहित चार लोगों को अरेस्ट किया गया है.

पुलिस ने दो महिलाओं सहित चार आरोपियों को अरेस्ट किया है. (Photo: Screengrab)
यूपी के मेरठ में हनीट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेलिंग के आरोप में दो महिलाओं सहित चार लोगों को पकड़ा गया है. आरोप है कि महिला ने वीडियो कॉल पर एक व्यापारी से बात की. उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली. फिर ब्लैकमेल कर 5 लाख रुपये की मांग की. व्यापारी से एक लाख रुपये और सोने की चेन ले ली. इस मामले में व्यापारी ने शिकायत पुलिस से की है.

दरअसल, मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र का रहने वाले अरुण कपड़ा व्यापारी है. अरुण ने शिकायत में कहा है कि अमरीन नाम की महिला उनके संपर्क में आई. उसने वीडियो कॉल पर व्यापारी से बात की और अरुण का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. इसके बाद महिला ब्लैकमेल कर पांच लाख रुपये मांगने लगी.

व्यापारी ने कई बार पैसे दे दिए, लेकिन पैसे मांगने का सिलसिला नहीं रुका. इसके बाद पीड़ित ने शिकायत पुलिस से की. पुलिस ने केस दर्ज कर अतीक, आफताब, शमीना और अमरीन  को गिरफ्तार कर लिया. आरोप है कि इन लोगों ने अरुण से पांच लाख रुपये की डिमांड की. डरा-धमकाकर 1,07,500 रुपये और सोने की चेन ले ली. इसके बाद बाकी पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई.

मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम ने कहा कि लिसाड़ी गेट थाना पुलिस को एक कपड़ा व्यापारी ने तहरीर दी थी. इसमें एक महिला पर हनीट्रैप कर उनसे पैसे वसूलने का आरोप था. पुलिस ने जांच पड़ताल की. तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया गया. जांच में सामने आया कि जो भी आरोप थे, वह सच थे. जानकारी करने पर पता चला कि कपड़ा व्यापारी का अमरीन नाम की महिला से संपर्क हुआ. वह वीडियो कॉल करती थी. 

वीडियो कॉल के वक्त इनका वीडियो बना लिया गया. उनसे पैसे और जेवरात ले लिए गए. कुछ दिन पहले भी व्यापारी को ब्लैकमेल कर अपने घर बुलाया था और परिजनों के साथ मिलकर पैसे वसूले. इसमें महिला मुख्य आरोपी है, वह गिरफ्तार है. इसकी मां और दो अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से 35,000 रुपये और चेन व चार मोबाइल बरामद किए हैं.

