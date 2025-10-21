scorecardresearch
 

मेरठ: ऊर्जा राज्यमंत्री सोमेंद्र तोमर के नाम पर पुलिस की मौजूदगी में गुंडागर्दी, सड़क पर नाक रगड़वाने का वीडियो वायरल

मेरठ के तेजगढ़ी चौराहे पर ऊर्जा राज्यमंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर के कार्यालय के नीचे होटल में चार छात्रों से मंत्री के कथित करीबियों ने मारपीट की और सड़क पर नाक रगड़वाई. पुलिस मौजूद होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई. विवाद गाड़ी हटाने को लेकर शुरू हुआ था. घटना के बाद लोगों में आक्रोश है और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं. बयान अब तक नहीं आया है.

अपमानजनक शब्द कहे गए. (Photo: Screengrab)
अपमानजनक शब्द कहे गए. (Photo: Screengrab)

मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र के तेजगढ़ी चौराहे के पास ऊर्जा राज्यमंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर के कार्यालय के नीचे स्थित एक होटल में बड़ा विवाद खड़ा हो गया. बताया जा रहा है कि होटल में खाना खा रहे चार कॉलेज छात्रों के साथ मंत्री के कथित करीबियों ने मारपीट की और सड़क पर नाक रगड़वाई.

घटना के दौरान पुलिस भी मौके पर मौजूद थी, लेकिन आरोपियों ने पुलिस की मौजूदगी में ही छात्रों को गालियां दीं और अपमानजनक व्यवहार किया. यह पूरी घटना शनिवार देर रात की बताई जा रही है.

क्यों हुआ विवाद?
जानकारी के मुताबिक, छात्रों और कुछ युवकों के बीच गाड़ी हटाने को लेकर कहासुनी हुई थी. इसके बाद युवकों ने खुद को ऊर्जा राज्यमंत्री का करीबी बताया और धमकाने लगे. थोड़ी ही देर में विवाद इतना बढ़ गया कि मामला हाथापाई में बदल गया.

आरोप है कि आरोपियों ने छात्रों को सड़क पर नाक रगड़वाया और उनसे अपमानजनक शब्द कहलवाए. इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी मूकदर्शक बने रहे और किसी तरह की कार्रवाई नहीं की.

घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया है. लोगों ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. वहीं, इस प्रकरण पर अब तक पुलिस या ऊर्जा राज्यमंत्री की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

