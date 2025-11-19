scorecardresearch
 

सूट-बूट पहनकर पार्टी में आया, हीरे का हार लेकर हो गया फरार, CCTV फुटेज वायरल

मेरठ में एक पार्टी के दौरान हीरे का हार चोरी होने से सनसनी फैल गई. यहां सूट-बूट पहनकर आया एक युवक बेहद शातिर तरीके से ज्वेलरी चोरी कर लेता है और मौके से फरार हो जाता है. हालांकि उसके पकड़ने की कोशिश की गई लेकिन वह भाग निकला.

सूट पहनकर पार्टी में आया चोर, हार लेकर हो गया फरार (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक पार्टी के दौरान हुई चोरी की वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यहां सूट-बूट पहनकर आया एक युवक बेहद शातिर तरीके से ज्वेलरी चोरी कर लेता है और मौके से फरार हो जाता है. चोरी का पूरा घटनाक्रम रिसॉर्ट में लगे सीसीटीवी कैमरों में साफ दिखाई दे रहा है.

बेटियों के जन्म की खुशी में पार्टी

दरअसल घटना थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र के दिल्ली- देहरादून हाईवे स्थित एक रिसॉर्ट की है. बताया जा रहा है कि पल्लवपुरम फेज-1 निवासी सुभाष बंसल ने अपने दोनों बेटों के घर बेटियों के जन्म की खुशी में पार्टी का आयोजन किया था. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में रिश्तेदार और मेहमान पहुंचे थे. बच्चियों के आशीर्वाद हेतु रिश्तेदार कई तरह के गिफ्ट लेकर आए थे. समारोह सामान्य रूप से चल रहा था.

मौका देखकर उड़ाया हीरे जड़ा हार

इसी बीच सूट-बूट पहनकर एक अंजान युवक पार्टी में दाखिल हुआ और सोफे पर आकर बैठ गया. सभी को लगा कि वह किसी रिश्तेदार का मेहमान है. कुछ देर बाद युवक डिस्प्ले में रखी ज्वेलरी के पास पहुंचा और मौका देखकर हीरे जड़ा हार चोरी कर लिया. फुटेज में युवक को ज्वेलरी का डिब्बा खोलकर हार निकालते और उसे हाथ पर टंगे कोट में छुपाते हुए देखा जा सकता है.

खंगाले जा रहे सीसीटीवी

जैसे ही वह बाहर निकलने की कोशिश करता है, पास बैठी एक महिला उसे चोरी करते देख लेती है और शोर मचा देती है. इस पर पार्टी में मौजूद लोग सतर्क हो जाते हैं और उसके पीछे दौड़ लगाते हैं, लेकिन आरोपी तेज रफ्तार से भागकर वहां से फरार हो जाता है. पीछा करने के बावजूद वह हाथ नहीं आया. यह वारदात 14 नवंबर की शाम करीब 8 बजे की है. घटना के बाद रिसॉर्ट में लगे सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिनमें आरोपी का पूरा चेहरा और हरकतें कैद मिलीं. फुटेज के आधार पर पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलने पर थाना कंकरखेड़ा पुलिस ने वीडियो कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

वीडियो में साफ दिखी चोरी

वही इस मामले में मेरठ के एस पी सिटी आयुष विक्रम ने बताया कि एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति कुछ चीज उठाकर भागते हुए नजर आ रहा है यह मामला थाना कंकरखेड़ा का है . 14 नवंबर की घटना है . पुलिस को सूचना दी गई थी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस की दो टीम आरोपी को पहचान करने के लिए लगाई गई है जल्द ही इसको पहचान कर गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

Advertisement
