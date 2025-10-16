scorecardresearch
 

बहू ने दी सास की सुपारी, डेढ़ लाख रुपये में हुआ था सौदा, मेरठ में खौफनाक कांड

मेरठ में पारिवारिक संपत्ति विवाद के चलते एक महिला ने अपनी सौतेली सास की हत्या की साजिश रच डाली. महिला ने अपने भाई को 1.5 लाख रुपये में सुपारी देकर गोली चलाने के लिए भेजा, लेकिन सौतेली सास बच गई. पुलिस ने जांच के बाद आरोपी महिला, उसके भाई और एक अन्य साथी को गिरफ्तार कर लिया है. सभी से पूछताछ जारी है.

बहू को पुलिस ने किया गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
यूपी के मेरठ में सरधना क्षेत्र में पारिवारिक संपत्ति विवाद ने रिश्तों को शर्मसार कर दिया. यहां एक महिला ने अपनी सौतेली सास की हत्या की साजिश रची ताकि उसे परिवार की संपत्ति में अधिक हिस्सा मिल सके. पुलिस ने साजिश का खुलासा करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें मुख्य आरोपी बहू भी शामिल है.

बहू ने रची सास की हत्या की साजिश

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी महिला का नाम कोमल है. उसने अपनी सौतेली सास सीमा देवी के खिलाफ गहरी नाराज़गी पाल ली थी क्योंकि सीमा देवी ने एक बच्चे को गोद लेने की इच्छा जताई थी. कोमल को डर था कि बच्चे के आने से उसकी संपत्ति में हिस्सा कम हो जाएगा. इसी कारण उसने अपनी सौतेली सास को रास्ते से हटाने की योजना बनाई.

भाई को दिया हत्या का जिम्मा

कोमल ने यह साजिश अपने भाई के साथ मिलकर रची. उसने अपने भाई को 1.5 लाख रुपये देने का वादा किया ताकि वह हत्या को अंजाम दे सके. 12 अक्टूबर को उसका भाई भव्या ने नकाब पहनकर सरधना स्थित घर में प्रवेश किया और सीमा देवी पर गोली चला दी. गोली सीमा देवी के पैर में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं, लेकिन उनकी जान बच गईं.

बेटे ने दर्ज कराई एफआईआर तो बहू की खुली पोल

घटना के बाद सीमा देवी के पति मुकेश चंद ने सरधना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने दो विशेष टीमें और SWAT (देहात) यूनिट गठित की. जांच में जब भव्या को पकड़ा गया, तो उसने बताया कि वारदात में इस्तेमाल की गई .32 बोर की पिस्तौल उसके दोस्त हर्षित ने दी थी.

भव्या की निशानदेही पर पुलिस ने हर्षित को भी गिरफ्तार कर हथियार बरामद कर लिया. पुलिस ने तीनों आरोपियों  कोमल, भव्या और हर्षित को संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया है. मेरठ ग्रामीण क्षेत्र के एसपी ने बताया कि तीनों से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं और संपत्ति विवाद के अन्य पहलुओं की जांच जारी है.

 

