मेरठ: पति को मारकर नीले ड्रम में छिपाने की आरोपी मुस्कान ने दिया बेटी को जन्म, प्रेमी के साथ आठ महीने से जेल में है बंद

उत्तर प्रदेश के मेरठ में चर्चित नीले ड्रम हत्याकांड की आरोपी मुस्कान रस्तोगी मां बन गई है. रविवार देर रात उसे तेज प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद तुरंत जिला जेल प्रशासन उसे मेडिकल कॉलेज लेकर गया. सोमवार को तक़रीबन सात बजे डॉक्टरों ने उसकी नॉर्मल डिलीवरी कराई. जन्मी बच्ची का वजन 2.5 किलो बताया जा रहा है. डॉक्टरों के अनुसार, मां और नवजात दोनों सुरक्षित हैं. मुस्कान आठ महीने से जेल में बंद है.

और पढ़ें

दिलचस्प बात यह है कि जिस पति सौरभ राजपूत की हत्या के केस में मुस्कान जेल में है, उसी सौरभ का जन्मदिन भी 24 नवंबर को ही पड़ता है. उसी दिन मुस्कान ने अपनी दूसरी बेटी को जन्म दिया.

पहली बेटी ससुराल में, गर्भवती हालत में हुई थी गिरफ्तारी

मुस्कान की पहली बेटी पीहू इस समय सौरभ के माता-पिता के पास रह रही है. जब पुलिस ने मुस्कान और उसके कथित प्रेमी साहिल को पकड़ा था, तब मुस्कान लगभग डेढ़ महीने की गर्भवती थी. रविवार रात अचानक दर्द बढ़ा तो उसे तुरंत मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां गायनी विभाग की प्रमुख डॉ. शगुन सहित पांच डॉक्टरों की टीम ने डिलीवरी कराई.

सौरभ का परिवार कराएगा DNA टेस्ट

सौरभ के बड़े भाई राहुल राजपूत ने कहा कि बच्ची का DNA टेस्ट कराया जाएगा. उन्होंने कहा, 'अगर रिपोर्ट में साबित होता है कि बच्ची मेरे भाई की है, तो हम उसे अपनाने से पीछे नहीं हटेंगे.' परिवार इस मामले से अभी भी मानसिक रूप से आहत है, लेकिन नवजात की जिम्मेदारी लेने को तैयार है.

Advertisement

अस्पताल में भीड़, सुरक्षा बढ़ाई गई

मुस्कान रस्तोगी पिछले कई महीनों से सुर्खियों में रही है. मीडिया और जनता के बीच वह 'नीले ड्रम वाली मुस्कान' के नाम से जानी जाने लगी है. उसकी डिलीवरी की खबर फैलते ही मेडिकल कॉलेज में बड़ी संख्या में लोग पहुंचने लगे. लोग उसकी तस्वीर और वीडियो लेने की कोशिश करने लगे. हालात को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने महिला वार्ड को बंद कर दिया है. सिर्फ मेडिकल टीम और सुरक्षा कर्मियों को ही अंदर आने दिया जा रहा है. पुलिस ने भी अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी है ताकि सुरक्षा और गोपनीयता बनी रहे.

कौन है मुस्कान, क्यों रही चर्चा में?

पुलिस के मुताबिक मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल पर आरोप है कि उन्होंने मिलकर मुस्कान के पति सौरभ राजपूत की हत्या की. हत्या के बाद सौरभ के शव को नीले प्लास्टिक ड्रम में भरा गया और उसे छिपाने की कोशिश की गई. मामले के उजागर होने पर दोनों को गिरफ्तार किया गया और तभी मुस्कान की गर्भावस्था का पता चला.

वर्तमान में मुस्कान को अस्पताल के विशेष महिला वार्ड में रखा गया है, जहां उसकी सेहत पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और आम लोगों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित है.

---- समाप्त ----