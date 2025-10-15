scorecardresearch
 

पति शराब पीता है, लड़कियों से बात करता है और ससुर...जहर खाने से पहले महिला ने बनाया वीडियो

मेरठ में विवाहिता आरुषि ने पति और ससुर के उत्पीड़न से तंग आकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली. मरने से पहले उसने वीडियो बनाकर पति पर शराबखोरी और दूसरी लड़कियों से संबंध रखने के आरोप लगाए. पुलिस ने पति तुषार समेत चार ससुरालवालों पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है

पति शराब पीता है...सुसाइड से पहले महिला ने बनाया वीडियो (Photo: ITG)
पति शराब पीता है...सुसाइड से पहले महिला ने बनाया वीडियो (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक विवाहिता ने जहर खाकर जान दे दी जिसके बाद उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो उसकी मौत से कुछ घंटे पहले का बताया जा रहा है . वीडियो में विवाहिता ने बताया कि वह पति और ससुर की वजह से जहर खा रही है. उसने बताया कि उसका पति शराब पीता है और दूसरी लड़कियों से बातचीत करता है. विरोध करने पर उल्टा उसके ऊपर ही गलत इल्जाम लगाए जाते हैं .

वायरल वीडियो में महिला ने अपने मोबाइल का पासवर्ड भी बताया और कहा कि मेरे मोबाइल की व्हाट्सएप चैट भी पूरी चेक की जा सकती है. मौत के बाद उसने कान में राधा राधा नाम बोलने को भी कहा है. पुलिस ने इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच की बात कही है.

दरअसल मामला मेरठ के फलावदा थाना क्षेत्र का है जहां की रहने वाली आरुषि की शादी 28 नवंबर 2024 को वजीराबाद दिल्ली के निवासी तुषार नागर से हुई थी. परिवार वालों के मुताबिक दहेज को लेकर ससुरालयों ने आरुषि का उत्पीड़न किया और 20 जुलाई को उसे घर से निकाल दिया . तभी से वह मायके में रह रही थी . 10 अक्टूबर को परेशान होकर आरुषि ने जहर खाकर जान दे दी. जहर खाने से पहले उसने वीडियो भी बनाया जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. आरुषि के पिता ने फलावदा थाने में ससुराल वालों पर मुकदमा दर्ज कराया है. जिसमें पति तुषार उनके पिता मनोज देवरा मयंक और सास को नामजद किया गया है. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है .

मेरठ के एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि थाना फलावदा क्षेत्र में एक वीडियो संज्ञान में आया है. थाने पर कठोर धाराओं में मुकदमा में पंजीकृत किया गया है. सफल अनावरण के लिए तीन टीमों का गठन किया गया है और सीसीटीवी और सर्विलांस के माध्यम से आरोपियों को हिरासत में लेने का प्रयास किया जा रहा है.  

