पड़ोसी से हुआ झगड़ा, अचानक बिना कपड़ों के सड़क पर घूमने लगा सनकी, महिलाओं से करता रहा अश्लीलता

उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक शख्स की पड़ोसी से लड़ाई के बाद जो किया वह डरा देने वाला था. दरअसल, वह अचानक सिर से पांव तक न्यूड होकर घर के बाहर घूमने लगा. यह शख्स शराब के नशे में था. इसके बाद वह महिलाओं के बीच जाकर गलत इशारे करने लगा. लोगों ने पहले युवक के घरवालों से इसकी शिकायत की, लेकिन परिवार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है. परेशान होकर कॉलोनी के लोगों ने पुलिस को युवक के वीडियो सौंपकर शिकायत की है. पुलिस ने इसको हिरासत में ले लिया है और अब मुकदमा लिखकर इस पर कार्यवाही कर रही है.

दरअसल मामला मेरठ के टीपी नगर थाना क्षेत्र के उत्तम नगर का है. उत्तम नगर निवासियों ने टीपी नगर थाना पुलिस को शिकायत और कुछ वीडियो दिए हैं. जिसमें इलाके का रहने वाला शख्स बंटी न्यूड होकर घूमता दिख रहा है. लोगों का कहना है कि बंटी शराबी है और दिनभर शराब पीकर पड़ा रहता है. खुद के घर में बहन, मां, बेटी सब होने के बाद वो इलाके की महिलाओं के साथ गलत हरकतें करता है.

उन्होंने बताया कि उसके परिवार को इसकी शिकायत कर चुके हैं लेकिन परिजनों ने अब तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है. अब मजबूरन पुलिस से शिकायत करनी पड़ रही है. इलाके के लोगों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और अब मुकदमा लिखकर कार्रवाई की जा रही है.

इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि पुलिस को टीपी नगर थाना क्षेत्र में स्थानीय लोगों द्वारा बिना कपड़ों के घूमने वाले युवक की सूचना मिली थी. पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे हिरासत में लिया है आगे को कार्रवाई की जा रही है.

