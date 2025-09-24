मेरठ में काम पर जा रही महिला पर एसिड अटैक, हमला करने वाला किशोर फरार

उत्तर प्रदेश के मेरठ में मंगलवार देर शाम एक महिला पर एसिड अटैक हुआ ,जिसमें उसका हाथ झुलस गया. बताया जा रहा है कि एसिड डालने वाला एक किशोर है जो कि एसिड अटैक करने के बाद फरार हो गया. पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है. घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसका इलाज किया जा रहा है.

दरअसल, मामला मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र का है जहां की रहने वाली 35 साल की रुखसान एक निजी अस्पताल में काम करती है. मंगलवार की शाम को जैसे ही वह अस्पताल जाने के लिए घर से निकली तो घर से कुछ ही दूरी पर उसपर एसिड डाल दिया गया जिसमें महिला का हाथ पूरी तरीके से झुलस गया. बताया जा रहा है कि हमलावर एक किशोर है. आरोपी किशोर ने महिला पर उस वक्त एसिड अटैक किया जब वो हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी के लिए जा रही थी. हमला करने के बाद आरोपी किशोर फरार हो गया.

वहीं स्थानीय लोगों ने झुलसी महिला को अस्पताल में भर्ती कराया. हमले के पीछे क्या कारण है, यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है. पुलिस ने आरोपी किशोर की तलाश शुरू कर दी है . बताया जा रहा है कि आरोपी अपने साथ एक बोतल में तेजाब लाया था और उसने वो तेजाब महिला पर डाल दिया. गनीमत रही कि महिला के चेहरे पर तेजाब नहीं गिरा. इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है .

वहीं इस मामले में मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम ने बताया कि थाना लोहिया नगर में कुछ देर पहले एक सूचना प्राप्त हुई है कि एक महिला के ऊपर एक बच्चे द्वारा कुछ पदार्थ फेंका गया है जो उनके हाथ पर आकर गिरा है. वहां पर मौजूद लोगों द्वारा उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है. बच्चा मौके से फरार हो गया है. उसकी तलाश के लिए पुलिस की दो टीम लगाई गई हैं. आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी देखे जा रहे हैं और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है. आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है.

