scorecardresearch
 

Feedback

मेरठ में काम पर जा रही महिला पर एसिड अटैक, हमला करने वाला किशोर फरार

मेरठ के लोहिया नगर में 35 वर्षीय महिला पर एक किशोर ने एसिड अटैक किया, जिससे उसका हाथ झुलस गया. घटना उस समय हुई जब महिला ड्यूटी के लिए अस्पताल जा रही थी. हमलावर फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां हालत सामान्य बताई जा रही है.

Advertisement
X
मेरठ में काम पर जा रही महिला पर एसिड अटैक (Photo: ITG)
मेरठ में काम पर जा रही महिला पर एसिड अटैक (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के मेरठ में मंगलवार देर शाम एक महिला पर एसिड अटैक हुआ ,जिसमें उसका हाथ झुलस गया. बताया जा रहा है कि एसिड डालने वाला एक किशोर है जो कि एसिड अटैक करने के बाद फरार हो गया. पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है. घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसका इलाज किया जा रहा है.

दरअसल,  मामला मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र का है जहां की रहने वाली 35 साल की रुखसान एक निजी अस्पताल में काम करती है. मंगलवार की शाम को जैसे ही वह अस्पताल जाने के लिए घर से निकली तो घर से कुछ ही दूरी पर उसपर एसिड डाल दिया गया जिसमें महिला का हाथ पूरी तरीके से झुलस गया. बताया जा रहा है कि हमलावर एक किशोर है. आरोपी किशोर ने महिला पर उस वक्त एसिड अटैक किया जब वो हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी के लिए जा रही थी. हमला करने के बाद आरोपी किशोर फरार हो गया.

वहीं स्थानीय लोगों ने झुलसी महिला को अस्पताल में भर्ती कराया. हमले के पीछे क्या कारण है, यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है. पुलिस ने आरोपी किशोर की तलाश शुरू कर दी है . बताया जा रहा है कि आरोपी अपने साथ एक बोतल में तेजाब लाया था और उसने वो तेजाब महिला पर डाल दिया. गनीमत रही कि महिला के चेहरे पर तेजाब नहीं गिरा. इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है .

सम्बंधित ख़बरें

स्कूल से लौटते समय महिला टीचर पर एसिड अटैक. (Photo: Abhinav Mathur/ITG)
संभल में शादी से पहले शिक्षिका पर एसिड अटैक, स्कूटी से आए युवक ने फेंका तेजाब, 25 प्रतिशत झुलसी 
छात्र की एसिड से जलाकर हत्या. (Photo: ITG)
बोकारो में 17 साल के छात्र की एसिड से जलाकर हत्या... जंगल में अधजला शव 
meerut news
मेरठ में महिला पर एसिड अटैक 
व्हीलचेयर के लिए अस्पताल में मारपीट, VIDEO 
हॉस्पिटल में एक दूसरे से मारपीट करते कर्मचारी. (Photo: Screengrab)
मेरठ: अस्पताल में व्हीलचेयर को लेकर भिड़े कर्मचारी, मारपीट में एक का टूटा दांत- Video 
Advertisement

वहीं इस मामले में मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम ने बताया कि थाना लोहिया नगर में कुछ देर पहले एक सूचना प्राप्त हुई है कि एक महिला के ऊपर एक बच्चे द्वारा कुछ पदार्थ फेंका गया है जो उनके हाथ पर आकर गिरा है. वहां पर मौजूद लोगों द्वारा उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है. बच्चा मौके से फरार हो गया है. उसकी तलाश के लिए पुलिस की दो टीम लगाई गई हैं. आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी देखे जा रहे हैं और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है. आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement