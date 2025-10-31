scorecardresearch
 

Feedback

लखनऊ: मेयर सुषमा खारवाल और नगर आयुक्त के बीच तीखी नोकझोंक, कार्यकारिणी बैठक बीच में ही भंग

लखनऊ नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक में उस समय हंगामा मच गया, जब बीजेपी मेयर सुषमा खारवाल और नगर आयुक्त आईएएस गौरव कुमार के बीच तीखी बहस हो गई. अधिकारों और निर्णय लेने की प्रक्रिया को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ा कि मेयर ने बैठक को बीच में ही भंग कर दिया. यह पूरा घटनाक्रम वीडियो में सामने आया है.

Advertisement
X
नगर निगम की बैठक में मचा बवाल. (Photo: Screengrab)
नगर निगम की बैठक में मचा बवाल. (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक में हंगामा मच गया. दरअसल, यहां बीजेपी मेयर सुषमा खारवाल और नगर आयुक्त आईएएस गौरव कुमार के बीच तीखी बहस हो गई. बैठक में दोनों के बीच अधिकारों और निर्णय लेने की प्रक्रिया को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मेयर ने कार्यकारिणी की बैठक को बीच में ही भंग कर दिया.

यह बैठक 24 अक्टूबर को नगर निगम मुख्यालय में हुई थी, जिसमें निगम के कई सभासद भी मौजूद थे. मेयर ने बैठक के दौरान नगर आयुक्त के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि कई मुद्दों पर अधिकारी पारदर्शिता नहीं बरत रहे हैं. उन्होंने भरे सदन में नगर आयुक्त पर जमकर नाराजगी जताई और कहा कि निगम की कई योजनाएं अटकी पड़ी हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हो रही.

यहां देखें Video

सम्बंधित ख़बरें

Kanpur Meeting Uproar
'पटक कर मारूंगा, चीर दूंगा...', नगर पालिका की बैठक में हंगामा 
"Politics on a Mountain of Garbage: Chaos Among Councilors in the MCD"
दिल्ली में कूड़े के पहाड़ पर सियासत, एमसीडी बैठक में पार्षदों का हंगामा 
JBC meeting on wakf bill
वक्फ पर JPC की बैठक में हंगामा, 10 सासंद संस्पेंड, देखें लंच ब्रेक  
nishikant dubey jpc meeting
'विपक्षी सांसदों ने JPC चेयरमैन के साथ की बदसलूकी', बोले निशिकांत दुबे 
Dramatic scenes at SP's election review meet in Kanpur.
कानपुर में सपा की चुनाव समीक्षा बैठक में हंगामा 

मेयर खारवाल ने आरोप लगाया कि मृतक आश्रितों को अब तक नौकरी नहीं दी गई है, जबकि इसके लिए कई बार निर्देश जारी किए जा चुके हैं. इसके अलावा, शहर के कई इलाकों में सड़कों के पैच वर्क और मरम्मत कार्य लंबित हैं, जिस पर नगर आयुक्त ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया. इसी बात पर मेयर का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने बैठक में मौजूद अधिकारियों को फटकार लगाई.

Advertisement

यह भी पढ़ें: सहारनपुर: BJP की समीक्षा बैठक में हंगामा, MLA और मंत्री के खिलाफ नारेबाजी, राघव लखनपाल को चुनाव हरवाने का आरोप

इस दौरान कुछ सभासद भी मेयर और आयुक्त के समर्थन व विरोध में बोलने लगे, जिससे बैठक का माहौल और गर्म हो गया. मेयर सुषमा खारवाल ने कहा कि जनता के हित से जुड़े मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जबकि नगर आयुक्त ने अपनी सफाई में कहा कि सभी कार्य प्रक्रिया में हैं और विभाग पूरी गंभीरता से काम कर रहा है.

बैठक के दौरान हुए पूरे विवाद का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मेयर और नगर आयुक्त के बीच की बहस साफ सुनी जा सकती है. बीजेपी शासित नगर निगम में मेयर और प्रशासनिक अधिकारी के बीच इस टकराव ने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा दी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Mokama Election
    लव राशिफल
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Alinagar MLA
    Bihar Election 2025
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement