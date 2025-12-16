एक के बाद एक टकराईं बस और कारें.... सेकंड्स में लगी भीषण आग, यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसे में 13 लोगों की मौत

उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह 4:30 बजे घने कोहरे के चलते 8 बसें और 3 कारें टकरा गईं थीं. जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई. इसकी पुष्टि जिला प्रशासन ने की है. हालांकि, पहले बताया गया था कि हादसे में 5 लोगों की जान गई है. टक्कर के बाद बसों समेत सभी वाहनों में आग लग गई थी. जिससे अंदर कई लोग फंस गए थे. जबकि कई लोग कूदकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए थे.

70 लोग हैं घायल

हादसे में अब तक घायलों की संख्या 70 हो गई है. जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हादसा मंगलवार सुबह करीब 4.30 बजे हुआ. घने कोहरे में कम से कम 8 बसें और तीन छोटी गाड़ियां आपस में टकरा गईं. यह घटना बलदेव पुलिस स्टेशन के इलाके में हुई.

वाहनों में लगी आग को बुझाते फायर ब्रिगेड के कर्मचारी. (Photo: Screengrab)

मथुरा के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस श्लोक कुमार ने बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे पर आगरा से नोएडा की तरफ कम विज़िबिलिटी के कारण गाड़ियां टकरा गईं. जिससे गाड़ियों में आग लग गई और 13 लोगों की जलकर मौत हो गई. जबकि 70 लोग घायल हो गए.

घायलों को इन जगहों पर कराया गया है भर्ती

बलदेव पुलिस स्टेशन की SHO रंजना सचान ने बताया कि मरने वालों में से दो की पहचान प्रयागराज के रहने वाले 44 साल के अखिलेंद्र प्रताप यादव और महाराजगंज ज़िले के 75 साल के रामपाल के तौर पर हुई है. सचान ने कहा कि घायलों में से पंद्रह को ज़िला अस्पताल में, नौ-नौ को बलदेव के एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और एक प्राइवेट अस्पताल में. जबिक दो को आगरा के SN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. फिलहाल दुर्घटनाग्रस्त बसों को रास्ते से हटाकर आवागमन को शुरू कर दिया गया है. वहीं यात्रियों को सरकारी गाड़ियों से उनके गंतव्य तक भेजा गया.

क्रेन से दुर्घटनाग्रस्त वाहन को साइड में करते राहत-बचाव दल के लोग. (Photo: Screengrab)



हादसे पर CM योगी ने भी जताया दु:ख

हादसे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख व्यक्त किया. उन्होंने एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट में लिखा कि मथुरा ज़िले में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए सड़क हादसे में जान गंवाना बहुत दुखद और दिल दहला देने वाला है. मेरी गहरी संवेदनाएं दुखी परिवारों के साथ हैं.

मैंने ज़िला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों का सही इलाज पक्का करने का निर्देश दिया है. मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शांति दें और घायल जल्दी ठीक हों. हादसे में मरने वाले परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये देने की घोषणा भी की गई है.

हादसे के बाद जलीं बसें. (Photo: Screengrab)

घने कोहरे के चलते सोनीपत और नूंह में भी हुआ हादसा

आपको बता दें कि मंगलवार सुबह कोहरे की वजह से हरियाणा के सोनीपत और नूंह ज़िलों में कई गाड़ियों के बीच हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई, जिनमें से दो पुलिस अफ़सर थे.

नूंह में हुई टक्कर में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक CISF इंस्पेक्टर समेत दो लोगों की मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि सोनीपत में एक महिला सब-इंस्पेक्टर की कार हाईवे पर गलत मोड़ ले रहे एक ट्रक से टकरा गई, जिससे उसकी मौत हो गई.

हादसे पर पीएम मोदी ने भी जताया दुख

हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है. पीएमओ इंडिया के एक्स पर किए पोस्ट में लिखा गया कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में लोगों की मौत बहुत दर्दनाक है. मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है. मैं घायलों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करता हूं. PMNRF से हर मृतक के परिवार को 2 लाख रुपये की मदद दी जाएगी. घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे.

